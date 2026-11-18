KuPS recibe al CSKA Sofia el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Tamme Stadium de Kuopio.

Este encuentro de la Conference League de la UEFA será el primer enfrentamiento oficial entre KuPS y CSKA Sofia en el fútbol europeo. Sin una rivalidad histórica ni precedentes a los que recurrir, ambos entrenadores tendrán que basarse por completo en el estado de forma actual de sus equipos en Europa y en los ajustes tácticos para conseguir tres puntos vitales.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el KuPS-CSKA Sofia, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el KuPS-CSKA Sofia de la Conference League?

El KuPS-CSKA Sofia comienza el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Tamme Stadium de Kuopio.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Tamme Stadium

¿Cómo comprar entradas para el KuPS-CSKA Sofia de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo KuPS-CSKA Sofia de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente a través de los canales oficiales de venta de entradas del KuPS es la principal opción y la más fiable para conseguir localidades autorizadas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las disponibles a través de los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el KuPS-CSKA Sofia de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el KuPS-CSKA Sofia de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Localidades estándar: Desde aproximadamente 17,60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Gradas superiores y acceso general: Por lo general, desde unos 65 € – 75 €.

Por lo general, desde unos Localidades prémium junto a las bandas: Con frecuencia, desde 100 € – más de 250 €.

KuPS-CSKA Sofia de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del KuPS y el CSKA Sofia

El KuPS no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el FC Inter Turku en la Veikkausliga. En esos cinco encuentros, el KuPS marcó tres goles y encajó siete, aunque su empate 0-0 contra el Gent en la Conference League demostró que puede ser difícil marcarle.

El CSKA Sofia ha obtenido mejores resultados, con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. En el más reciente venció al Levski Sofia por 3-0 y también derrotó al Ludogorets Razgrad por 2-0 en la Primera Liga Profesional. Su única derrota llegó ante el Panathinaikos en la Conference League. En esa serie de cinco encuentros, el CSKA Sofia marcó ocho goles y encajó cinco.

KuPS-CSKA Sofia: enfrentamientos anteriores

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre KuPS y CSKA Sofia. Este partido servirá como referencia para futuros duelos entre ambos clubes.