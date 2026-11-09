Cómo conseguir entradas para el Kosovo-Israel: precios de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, venta de última hora y más

La Liga de Naciones de la UEFA ofrece otro atractivo duelo internacional: Kosovo se prepara para recibir a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. Ambos equipos afrontan este encuentro del Grupo B3 necesitados de puntos para mejorar su posición en el grupo y luchar por el ascenso.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el partido, la disponibilidad de entradas y cómo conseguir tu asiento.

¿A qué hora empieza el Kosovo contra Israel de la Liga B de Naciones de la UEFA?

Kosovo recibe a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina. El encuentro del Grupo 3 de la Liga B de Naciones de la UEFA comenzará a la hora indicada más arriba.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Kosovo contra Israel?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de la selección anfitriona, gestionado por la Federación de Fútbol de Kosovo, que se encarga de la venta general de los partidos disputados en Pristina. Los aficionados deben estar atentos a los anuncios oficiales de salida a la venta e inscribirse con antelación para conseguir entradas de acceso general.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o no quedan asientos estándar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como StubHub son una opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Kosovo contra Israel?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 15 € y 20 € para las zonas de asientos de acceso general del estadio Fadil Vokrri, según la ubicación y la categoría elegidas.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de las entradas parten de unos 102 € cuando se agotan las localidades estándar en los canales de venta oficiales.

Kosovo contra Israel en la Liga B de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Kosovo e Israel

Kosovo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 ante Andorra en un amistoso disputado en junio de 2026, y su mejor resultado en esa racha fue un triunfo por 4-3 contra Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial, en marzo. Ha encajado goles en cuatro de esos cinco partidos y solo dejó su portería a cero ante Andorra.

Israel acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Ben Shimon venció por 1-0 a Albania en un amistoso de junio y goleó por 4-1 a Moldavia en la fase de clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. No ha perdido en sus últimos tres partidos, aunque dos de esos resultados fueron empates ante Georgia y Lituania.

Kosovo contra Israel: enfrentamientos recientes

El encuentro más reciente entre ambas selecciones se disputó en noviembre de 2023, cuando Kosovo ganó por 1-0 en casa en la fase de clasificación para la Eurocopa. Antes, los dos equipos habían empatado 1-1 en Israel en marzo de 2023, en la misma competición. En los dos enfrentamientos registrados, Kosovo lleva ventaja con una victoria por ninguna de Israel, y esos partidos han dejado solo tres goles en total.