La Juventus recibe al Monza el lunes 14 de diciembre de 2026 en el Allianz Stadium de Turín.

El Monza sorprendió a la Juventus en septiembre de 2022 al lograr su primera victoria en la Serie A ante el conjunto turinés por 1-0. Después consiguió un triunfo aún más llamativo por 2-0 en Turín en el partido de vuelta de la temporada 2022/23. La Juventus recuperó su dominio en los enfrentamientos posteriores y ganó los dos partidos de liga al Monza en la campaña 2023/24.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Juventus-Monza, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Juventus-Monza de la Serie A?

El Juventus-Monza se disputa en el Allianz Stadium de Turín el lunes 14 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Juventus-Monza de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Juventus-Monza de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Web oficial del club (fuente principal y más segura): Comprar directamente a través de los canales oficiales de venta de entradas del club es siempre el método más seguro y recomendable. Para los partidos de la Juventus en casa, las entradas se venden en la web oficial de la Juventus.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Juventus-Monza de la Serie A?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Juventus-Monza de la Serie A:

1. Canales oficiales del club

Fondos (Nord / Sud 1 y 2): Desde unos 25 € .

Desde unos . Laterales del segundo anillo (Est 2 y Ovest 2): Entre 35 y 70 € .

Entre . Laterales del primer anillo (Est 1 y Ovest 1): Entre 55 y 89 € .

Entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde 160 € hasta 250 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Asientos estándar y en los fondos: Suelen costar entre 22 y 65 € inicialmente.

Suelen costar entre inicialmente. Asientos laterales y localidades prémium de reventa: Suelen situarse, de media, entre 75 y 120 € o más .

Suelen situarse, de media, entre . Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Suelen costar entre 150 y 200 € o más.

Juventus-Monza de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de la Juventus y el Monza

La Juventus suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 ante la Fiorentina en la Serie A, después de vencer 2-0 al Nápoles la semana anterior. En esta racha también derrotó 2-1 al AZ Alkmaar en la Europa League, aunque la derrota liguera por 2-0 ante el Génova fue el momento más negativo. En esos cinco partidos, la Juventus marcó siete goles y encajó seis.

El Monza atraviesa un mal momento de forma y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Atalanta, y en este periodo también ha caído frente al Bolonia, el Nápoles y el Torino. La victoria por 4-0 ante el Cagliari el 19 de octubre es la única nota positiva. El equipo de Juric marcó ocho goles en esos cinco encuentros, pero encajó nueve.

Juventus-Monza: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 27 de abril de 2025, cuando la Juventus ganó 2-0 en casa en la Serie A. En los últimos cinco duelos directos, la Juventus ha ganado cuatro veces y el Monza una. La única victoria del Monza en esta serie fue un 2-0 en el Allianz Stadium en enero de 2023. En esos cinco partidos, la Juventus marcó ocho goles y encajó cinco.