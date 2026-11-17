El Jagiellonia Bialystok recibe al Crystal Palace el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Stadion Miejski de Bialystok.

El Jagiellonia afronta este tramo de la competición mostrando solidez en casa, respaldada por una reciente serie de victorias en partidos de liga y copa nacionales. El Crystal Palace llega a esta cita europea con el objetivo de afrontar un calendario cargado y sumar puntos cruciales a domicilio en la clasificación de la fase de liga.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace de la Europa League?

El Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace se disputa en el Stadion Miejski de Bialystok el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

¿Cómo comprar entradas para el Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de los clubes: Comprar directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas o de las taquillas del Jagiellonia Bialystok o del Crystal Palace es la principal opción y la más segura para que los aficionados consigan asiento.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Grada inferior o entrada general: Por lo general, cuestan a partir de unos 20 a 40 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas con precios determinados por la demanda:

Entradas más económicas: Desde aproximadamente 50 a 65 € .

Desde aproximadamente . Precios medios de mercado: Rondan los 95 a 110 €

Rondan los Sectores prémium y asientos centrales en los laterales: Van de 150 a más de 250 €.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Jagiellonia Bialystok y el Crystal Palace

El Jagiellonia Bialystok ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el GKS Katowice en la Ekstraklasa, y también logró un contundente triunfo por 6-0 frente al Lechia Gdansk en la Copa de Inglaterra. Su única derrota en esta serie llegó ante el Levski Sofia en la Europa League. En esos cinco encuentros, el Jagiellonia marcó nueve goles y encajó dos, reflejo de su solidez defensiva en casa.

El Crystal Palace ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Liverpool en Selhurst Park, en la Premier League. También perdió 2-0 ante el Newcastle United y 2-0 frente al Tottenham Hotspur. Su única victoria en esta serie llegó ante el Fulham en la Copa de la Liga inglesa. El Palace ha encajado siete goles y marcado cinco en esos cinco partidos.

Jagiellonia Bialystok-Crystal Palace: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos previos entre el Jagiellonia Bialystok y el Crystal Palace en los últimos cinco partidos registrados.