Italia recibe a Francia en San Siro, en Milán, el jueves 12 de noviembre, en el partido de vuelta de una doble cita del grupo A1 de la Liga A en la que también participan Bélgica y Turquía. El primer enfrentamiento entre ambas selecciones terminó con victoria de Francia en el Stade de France en octubre, lo que añade tensión a esta revancha en Milán.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Italia-Francia, incluidos los precios, la disponibilidad y dónde comprarlas.

¿Cuándo empieza el Italia-Francia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Italia-Francia se disputará en San Siro, en Milán. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

¿Dónde comprar entradas para el Italia-Francia?

Las entradas para este encuentro se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de la FIGC (Federación Italiana de Fútbol). Normalmente, los miembros tienen prioridad antes de que las localidades restantes salgan a la venta para el público general.

Estos son algunos aspectos que conviene tener en cuenta al comprar entradas para este partido:

Venta general oficial : comienza una vez finalizados los periodos de venta prioritaria para miembros, normalmente cuando se acerca el día del partido

: comienza una vez finalizados los periodos de venta prioritaria para miembros, normalmente cuando se acerca el día del partido Una revancha con mucho en juego : Francia ganó el primer enfrentamiento en octubre, lo que añade tensión al partido de vuelta en Milán

: Francia ganó el primer enfrentamiento en octubre, lo que añade tensión al partido de vuelta en Milán Un estadio emblemático : con capacidad para más de 80.000 espectadores, San Siro es uno de los estadios más grandes y con más ambiente del fútbol europeo

: con capacidad para más de 80.000 espectadores, San Siro es uno de los estadios más grandes y con más ambiente del fútbol europeo Mercado de reventa: si se agotan las entradas en la web oficial, puedes recurrir a StubHub

Dada la importancia de este encuentro y lo que hay en juego, se recomienda reservar con antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Italia-Francia?

Los precios oficiales de la FIGC para este partido parten de unos 70 €. Mientras queden localidades disponibles, se pueden adquirir entradas de todas las categorías, desde las estándar hasta las prémium, a su precio original.

StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Actualmente, los precios en el mercado de reventa para este partido parten de unos 145 €.

Como ocurre en cualquier encuentro entre dos de las principales selecciones europeas, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del partido. Por eso, si tienes un presupuesto concreto, asegurarte una localidad cuanto antes suele ser la opción más segura.

Italia-Francia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Italia y Francia

Italia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Grecia en un amistoso disputado el 7 de junio, después de imponerse por 1-0 a Luxemburgo tres días antes. Sus dos derrotas en esta serie llegaron ante Bosnia y Herzegovina y frente a Noruega, que la venció por 1-4 en noviembre de 2025. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Francia también ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su encuentro más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, precedida por otra por 0-2 frente a España en el partido por el tercer puesto. Antes, en el torneo, venció a Suecia por 3-0, a Paraguay por 1-0 y a Marruecos por 2-0. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Italia-Francia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 1-3 a favor de Francia. Fue un partido de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA disputado en Italia en noviembre de 2024. Francia ha ganado los últimos cinco duelos directos, en los que marcó 14 goles y encajó cinco. Las dos selecciones también se enfrentaron en el partido de vuelta de la Liga de Naciones en septiembre de 2024, que acabó igualmente 1-3 a favor de Francia.