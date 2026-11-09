La Liga de Naciones de la UEFA continúa con un intenso duelo internacional en el que la República de Irlanda recibirá a Kosovo en el emblemático Aviva Stadium de Dublín. Ambas selecciones buscan sumar los tres puntos para mejorar su posición en el grupo y aspirar al ascenso en la competición.

GOAL ofrece toda la información esencial sobre el partido, las categorías y los precios de las entradas, así como indicaciones para conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Irlanda-Kosovo de la Liga B de Naciones de la UEFA?

El Irlanda-Kosovo se disputará en el Aviva Stadium de Dublín. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de Ticketmaster Ireland, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Irlandesa de Fútbol para los partidos como local en el Aviva Stadium. Se recomienda consultar pronto la plataforma oficial para conseguir entradas de acceso general cuando se abra la venta al público.

Si las entradas de venta directa se agotan por completo o determinadas categorías de asientos dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si se agotan las entradas en el sitio oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas individuales para el partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 35 y 50 € en las zonas de acceso general del Aviva Stadium, según la categoría elegida.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de las entradas parten de unos 115 € cuando se agotan las localidades de venta directa en los canales oficiales.

Irlanda-Kosovo de la Liga B de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Irlanda y Kosovo

Irlanda ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Canadá en junio, después de dos victorias consecutivas frente a Catar y Granada. El triunfo por 5-0 sobre Granada es su resultado más contundente en esa racha, mientras que la derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial representa su único tropiezo.

Kosovo ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos en sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Andorra en junio. El triunfo a domicilio por 3-4 frente a Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial pone de relieve su capacidad goleadora, aunque las derrotas consecutivas ante Chequia y Turquía muestran que puede ser vulnerable.

Irlanda-Kosovo: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Irlanda y Kosovo. Este partido será el primer duelo registrado entre ambas selecciones en este conjunto de datos.