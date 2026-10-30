La UEFA Nations League continúa con un intenso partido internacional en el que la República de Irlanda recibirá a Kosovo en el emblemático Aviva Stadium de Dublín. Ambas selecciones luchan por sumar el máximo de puntos para mejorar su posición en el grupo y aspirar al ascenso.

GOAL ofrece toda la información esencial sobre el partido, las categorías y los precios de las entradas, así como indicaciones para conseguir localidades.

¿A qué hora empieza el Irlanda-Kosovo de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Irlanda-Kosovo se disputará en el Aviva Stadium de Dublín. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Aviva Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de Ticketmaster Ireland, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Irlandesa de Fútbol para los partidos en casa en el Aviva Stadium. Se recomienda a los aficionados consultar pronto la plataforma oficial para conseguir entradas estándar cuando se abra la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de venta directa o dejan de estar disponibles determinadas categorías de localidades en la web oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial parten de aproximadamente 35 a 50 € para las zonas de acceso general del Aviva Stadium, según la categoría elegida.

En el mercado de reventa, en plataformas como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 115 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales de venta.

Irlanda-Kosovo de la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Irlanda y Kosovo

Irlanda suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Canadá en junio, después de dos victorias consecutivas frente a Qatar y Granada. El triunfo por 5-0 ante Granada es su resultado más contundente de esa racha, mientras que la derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial representa su única derrota.

Kosovo ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Andorra en junio. El triunfo a domicilio por 3-4 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial pone de manifiesto su capacidad goleadora, aunque las derrotas consecutivas frente a Chequia y Turquía muestran que puede ser vulnerable.

Irlanda-Kosovo: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Irlanda y Kosovo. Este partido será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones en este conjunto de datos.