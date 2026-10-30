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UEFA Nations League B
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Aviva Stadium
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Cómo conseguir entradas para el Irlanda-Kosovo: precios, información del partido, venta de última hora y más sobre la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA

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UEFA Nations League B
Irlanda
Kosovo

Irlanda se enfrenta a Kosovo en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas.

La UEFA Nations League continúa con un intenso partido internacional en el que la República de Irlanda recibirá a Kosovo en el emblemático Aviva Stadium de Dublín. Ambas selecciones luchan por sumar el máximo de puntos para mejorar su posición en el grupo y aspirar al ascenso.

GOAL ofrece toda la información esencial sobre el partido, las categorías y los precios de las entradas, así como indicaciones para conseguir localidades.

¿A qué hora empieza el Irlanda-Kosovo de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Irlanda-Kosovo se disputará en el Aviva Stadium de Dublín. La hora oficial de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

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UEFA Nations League B - Jornada 6
Aviva Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de Ticketmaster Ireland, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Irlandesa de Fútbol para los partidos en casa en el Aviva Stadium. Se recomienda a los aficionados consultar pronto la plataforma oficial para conseguir entradas estándar cuando se abra la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de venta directa o dejan de estar disponibles determinadas categorías de localidades en la web oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda-Kosovo?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial parten de aproximadamente 35 a 50 € para las zonas de acceso general del Aviva Stadium, según la categoría elegida.

En el mercado de reventa, en plataformas como Ticombo, los precios de entrada parten de unos 115 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales oficiales de venta.

Irlanda-Kosovo de la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Irlanda y Kosovo

Irlanda suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos, con nueve goles a favor y cuatro en contra. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante Canadá en junio, después de dos victorias consecutivas frente a Qatar y Granada. El triunfo por 5-0 ante Granada es su resultado más contundente de esa racha, mientras que la derrota por 2-2 ante Chequia en la fase de clasificación para el Mundial representa su única derrota.

Kosovo ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido dos de sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y cinco en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 ante Andorra en junio. El triunfo a domicilio por 3-4 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial pone de manifiesto su capacidad goleadora, aunque las derrotas consecutivas frente a Chequia y Turquía muestran que puede ser vulnerable.

IRL

IRL - Formulario

CAN
D1-1
KOS
L1-0
ISR
W0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
KOS

KOS - Formulario

AND
W3-0
IRL
W1-0
AUT
L3-1
ISR
D0-0
AUT
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Irlanda-Kosovo: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos anteriores entre Irlanda y Kosovo. Este partido será el primer encuentro registrado entre ambas selecciones en este conjunto de datos.

Cara a cara

IrlandaEmpateKosovo
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
F
0Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

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