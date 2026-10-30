La UEFA Nations League ofrece un atractivo partido internacional entre Irlanda del Norte y Ucrania en Windsor Park, en Belfast. Ambas selecciones europeas afrontan este encuentro de gran importancia con el objetivo de sumar puntos cruciales en su grupo.

GOAL ofrece todos los detalles sobre el partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿Cuándo se juega el Irlanda del Norte contra Ucrania de la Liga B de la UEFA Nations League?

El Irlanda del Norte contra Ucrania se disputa en Windsor Park, en Belfast, con el inicio previsto para el 28 de septiembre de 2026.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda del Norte contra Ucrania?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través del portal de venta de la Asociación Irlandesa de Fútbol, que gestiona la venta habitual para los partidos internacionales como local en Windsor Park. Se recomienda a los aficionados registrarse pronto en la plataforma oficial para conseguir entradas ordinarias.

Si se agotan las entradas oficiales o dejan de estar disponibles los asientos habituales en la web oficial, las plataformas de reventa como Ticombo son una alternativa cuando se agotan las entradas anunciadas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda del Norte contra Ucrania?

Las entradas ordinarias para un solo partido en el portal oficial de venta cuestan desde aproximadamente 35 € hasta 45 € en las zonas de asientos generales de Windsor Park.

En el mercado de reventa, plataformas como Ticombo ofrecen entradas desde unos 345 € cuando se agotan las localidades habituales en los canales oficiales.

Irlanda del Norte contra Ucrania en la Liga B de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 ante Francia en junio de 2026, mientras que entre los resultados anteriores figuran un empate 1-1 con Gales y una victoria por 1-0 sobre Guinea. También perdió 2-0 ante Italia en la fase de clasificación para el Mundial. La única nota positiva de esa racha fue una victoria por 1-0 sobre Luxemburgo en noviembre de 2025.

Ucrania ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros dos, con cinco goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre Polonia en mayo de 2026. En ese periodo también venció 1-0 a Albania y 2-0 a Islandia. Las derrotas ante Suecia y Francia, esta última por 4-0 en la fase de clasificación para el Mundial, fueron los peores resultados de esos cinco encuentros.

Irlanda del Norte contra Ucrania: enfrentamientos directos recientes

Según los registros disponibles, ambas selecciones se han enfrentado cuatro veces, con una victoria para Ucrania, otra para Irlanda del Norte y dos empates. El duelo más reciente fue un amistoso disputado en junio de 2021 que Ucrania ganó 1-0. Los enfrentamientos han sido igualados y de pocos goles: en tres de los cuatro partidos se marcó un gol como máximo en total. El resultado más destacado de Irlanda del Norte fue una victoria por 2-0 sobre Ucrania en la Eurocopa de 2016.