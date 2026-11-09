La Liga de Naciones de la UEFA ofrece un atractivo partido internacional entre Irlanda del Norte y Ucrania en Windsor Park, en Belfast. Ambas selecciones europeas afrontan este encuentro de gran importancia con el objetivo de sumar puntos cruciales en la fase de grupos.

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¿Cuándo se juega el Irlanda del Norte-Ucrania de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Irlanda del Norte-Ucrania se disputará en Windsor Park, en Belfast, el 28 de septiembre de 2026.

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Windsor Park

¿Dónde comprar entradas para el Irlanda del Norte-Ucrania?

Las entradas oficiales se distribuyen a través del portal de venta de la Asociación Irlandesa de Fútbol, que gestiona la venta habitual para los partidos de la selección en Windsor Park. Los aficionados deben registrarse con antelación en la plataforma oficial para conseguir entradas estándar de acceso general.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o dejan de estar disponibles los asientos estándar en la web oficial, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Irlanda del Norte-Ucrania?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial cuestan entre 35 y 45 € aproximadamente en las zonas de acceso general de Windsor Park.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de las entradas parten de unos 345 € cuando se agotan las disponibles en los canales de venta oficiales.

Irlanda del Norte-Ucrania de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Irlanda del Norte y Ucrania

Irlanda del Norte ha registrado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con cuatro goles a favor y siete en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 3-1 ante Francia en junio de 2026, mientras que entre sus resultados anteriores figuran un empate 1-1 con Gales y una victoria por 1-0 sobre Guinea. También sufrió una derrota por 2-0 ante Italia en la fase de clasificación para el Mundial. La única nota positiva de esa racha fue una victoria por 1-0 sobre Luxemburgo en noviembre de 2025.

Ucrania ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido los otros dos, con cinco goles a favor y cuatro en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 sobre Polonia en mayo de 2026. En ese periodo también venció por 1-0 a Albania y por 2-0 a Islandia. Las derrotas ante Suecia y Francia, esta última por 4-0 en la fase de clasificación para el Mundial, fueron los peores resultados de esa serie de cinco partidos.

Irlanda del Norte-Ucrania: enfrentamientos recientes

Según los registros disponibles, ambas selecciones se han enfrentado cuatro veces, con una victoria para Ucrania, otra para Irlanda del Norte y dos empates. El duelo más reciente fue un amistoso disputado en junio de 2021 que Ucrania ganó por 1-0. Los enfrentamientos han sido igualados y de pocos goles: en tres de los cuatro partidos se marcó, como máximo, un gol en total. El resultado más destacado de Irlanda del Norte fue una victoria por 2-0 sobre Ucrania en la Eurocopa de 2016.