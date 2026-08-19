¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoIpswich
Portman Road
team-logoSunderland
Book Ipswich Town vs Sunderland Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Sunderland: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

SHOPPING
Tickets
Premier League
Ipswich
Sunderland

Así puedes reservar entradas para el partido en casa inaugural de la temporada del Ipswich

El Ipswich Town ha regresado de inmediato a la tierra prometida de la Premier League a la primera oportunidad. Esta vez, esperará quedarse más tiempo y abrirá su campaña 2026/27 contra el Sunderland en Portman Road el sábado 22 de agosto.

La exitosa era de Kieran McKenna en el Ipswich puede haber terminado, pero Gary O'Neil intentará retomar el trabajo donde lo dejó el norirlandés. Los Tractor Boys terminaron la temporada pasada en un gran momento, acabando segundos y logrando una plaza de ascenso automático tras una racha de cinco partidos sin perder.

Si el Ipswich puede imitar el rendimiento del Sunderland durante la última campaña, estará más que satisfecho. El Sunderland superó todas las expectativas en su regreso a la Premier League, terminando séptimo y asegurando una plaza en la UEFA Europa League.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town vs Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Ipswich Town y Sunderland?

El Ipswich Town recibe al Sunderland en Portman Road, en Ipswich, con inicio previsto a las 15:00 (BST) del sábado 22 de agosto.

crest
Premier League - Jornada 1
Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Sunderland de Premier League?

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.
  • Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los socios que se quedaron fuera del sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen para los partidos de Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Sunderland de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categorías A, B o C. Los enfrentamientos estrella contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A y tienen los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales de lateral y los de grada baja tienen un precio premium, mientras que los asientos de grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

Forma

IPS

IPS - Formulario

WYC
W1-2
OXF
L2-0
LEH
W1-0
RAY
W3-0
FCU
W2-4
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SUN

SUN - Formulario

LIV
L4-2
LEE
L1-0
WRE
W1-0
RCL
W0-2
REN
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

IpswichEmpateSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
F
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
F
League One
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
F
5Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Ipswich contra Sunderland alineaciones

4-2-3-1
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Formación
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
K. ScherpenK. ScherpenD. O'SheaD. O'SheaJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisS. LukicS. LukicA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezJ. EncisoJ. EncisoD. MaedaD. MaedaEmersonnEmersonnR. RoefsR. RoefsReinildoReinildoT. MeunierT. MeunierL. O'NienL. O'NienD. BallardD. BallardE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. HumeT. HumeN. AnguloN. AnguloN. SadikiN. SadikiB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
Ipswich

Once inicial

Sunderland

Suplentes

Manager

  • G. O'Neil
  • R. Le Bris
Ipswich

Lesiones y suspensiones

Sunderland

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google