Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Nottingham Forest: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Ipswich Town recibe al Nottingham Forest el viernes 23 de octubre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Sus enfrentamientos recientes en la Premier League durante la temporada 2024-25 vieron al Nottingham Forest llevarse el doble duelo liguero, incluida una dramática victoria por 4-2 a domicilio en Portman Road. El Forest también se impuso al Ipswich en una disputada eliminatoria de quinta ronda de la FA Cup durante esa misma campaña, avanzando en la tanda de penaltis tras un empate 1-1.

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¿Cuándo es el saque inicial del Ipswich Town vs Nottingham Forest de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 23 oct 2026 - 15:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Nottingham Forest de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Ipswich Town y Nottingham Forest en Portman Road, tienes varias opciones oficiales y secundarias disponibles:

1. Taquilla oficial del Ipswich Town (afición local)

Sitio web oficial: La forma principal y más segura de comprar entradas para la afición local es a través del portal oficial de venta de entradas del Ipswich Town.

Prioridad para socios: Las entradas para partidos de la Premier League suelen agotarse rápido. Los socios reciben acceso prioritario en las ventanas de venta antes de cualquier salida al público general.

2. Cupo visitante del Nottingham Forest (afición visitante)

Taquilla del club visitante: Las entradas de la zona visitante son distribuidas directamente por el Nottingham Forest a través de su taquilla oficial.

3. Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Nottingham Forest de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de Premier League Ipswich Town vs Nottingham Forest en Portman Road varían considerablemente en función de si compras directamente a través de canales oficiales o de plataformas secundarias:

1. Precios oficiales directos de las entradas (valor nominal)

Al comprar directamente al Ipswich Town o al club visitante, los precios están estrictamente regulados:

Entrada general oficial de adulto: 28 £ - 48 £ (varía según la ubicación en la grada y la categoría)

Adulto socio oficial: 27 £ - 31 £+

Cupo para aficionados visitantes en la Premier League: máximo 30 £ (tope de precio para aficionados visitantes adultos en toda la liga)

Tarifas reducidas y júnior: 5 £ - 20 £ (según la categoría de edad específica)

Hospitality oficial de día de partido:110 £ - 270 £+ por persona

2. Mercados secundarios de entradas

Debido a que las entradas generales para los partidos de Premier League en Portman Road suelen agotarse entre los socios, las plataformas secundarias de venta de entradas como StubHubponen precio a los asientos según la demanda del mercado en tiempo real:

Asientos de reventa de nivel básico: Desde alrededor de 130 £ - 169 £ por asiento.

Asientos de gama media y laterales bajos: Entre 180 £ - 350 £ por asiento.

Paquetes premium y ejecutivos de reventa: Alcanzan los 500 £+ por asiento en momentos de máxima demanda.

Ipswich Town vs Nottingham Forest, Premier League: Todo lo que necesitas saber

Forma del Ipswich Town vs Nottingham Forest

El Ipswich ha ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos oficiales, con su única victoria llegando en un triunfo por 3-2 a domicilio ante el Crystal Palace en la Premier League. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-0 frente al Everton, y también sufrió una dura derrota por 5-2 ante el Manchester United anteriormente en esa racha. En esos cinco partidos, los Tractor Boys han marcado ocho goles pero han encajado nueve, lo que sugiere un equipo capaz de generar momentos ofensivos, aunque vulnerable atrás.

El balance reciente del Nottingham Forest es de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo llegó a domicilio ante el Aston Villa, y empató tanto con el Tottenham como con el Liverpool, resultados que hablan de su capacidad para rascar puntos ante rivales fuertes. Sin embargo, dos derrotas consecutivas en la Premier League, incluida la del pasado fin de semana por 1-0 ante el Coventry City, han mermado la confianza de cara a este viaje.

Ipswich Town vs Nottingham Forest: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en marzo de 2025, cuando el Forest ganó 4-2 en Portman Road en la Premier League. Antes de eso, el Nottingham Forest se impuso por 1-0 en casa en noviembre de 2024. En los cinco enfrentamientos más recientes registrados, el Forest presenta un mejor balance, aunque el Ipswich sí logró repartirse los puntos en un replay de la FA Cup esa misma primavera.