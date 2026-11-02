El Ipswich Town recibe al AFC Bournemouth el domingo 8 de noviembre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Sus enfrentamientos más recientes en la máxima categoría se disputaron durante la Premier League 2024-25 y ambos terminaron con un ajustado 2-1. El AFC Bournemouth logró una victoria por 2-1 en Portman Road en diciembre de 2024, antes de que el Ipswich Town le devolviera el golpe con un triunfo a domicilio por 1-2 en el Vitality Stadium en abril de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Ipswich Town-AFC Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Ipswich Town-AFC Bournemouth de la Premier League?

El Ipswich Town-AFC Bournemouth se disputa en Portman Road, en Ipswich, el domingo 8 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town-AFC Bournemouth de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Ipswich Town y el AFC Bournemouth:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía más segura y oficial es comprarlas directamente al Ipswich Town FC. Las entradas suelen distribuirse mediante sorteos entre socios, periodos de venta para socios y la taquilla oficial del club o su portal en línea.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles por los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town-AFC Bournemouth de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Ipswich Town y el AFC Bournemouth en Portman Road, tanto en los canales oficiales del club como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar para adultos a precio oficial: Por lo general, parten de unos 28 a 33 £ para asientos estándar de adulto (según la categoría del partido), aunque los asientos de categoría superior o con vistas centrales cuestan más.

Por lo general, parten de unos para asientos estándar de adulto (según la categoría del partido), aunque los asientos de categoría superior o con vistas centrales cuestan más. Paquetes de hospitalidad: Las experiencias VIP y de hospitalidad para el día del partido reservadas directamente a través del portal de hospitalidad del club ofrecen asientos de categoría superior, acceso a salas exclusivas y restauración, con precios a partir de 150 a más de 300 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada inferior y asientos básicos: Las entradas generales suelen partir de unos 100 a 110 £ según la disponibilidad.

Las entradas generales suelen partir de unos según la disponibilidad. Asientos en los laterales y de categoría superior: Las opciones con mejores vistas en las gradas inferiores y superiores de los laterales oscilan entre 180 y más de 350 £ .

Las opciones con mejores vistas en las gradas inferiores y superiores de los laterales oscilan entre . Reventa de paquetes VIP y de hospitalidad de última hora: Los paquetes VIP o con mucha demanda anunciados pueden superar las 500 a más de 1.000 £ a medida que se acerca el día del partido.

Ipswich Town-AFC Bournemouth de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Ipswich Town y el AFC Bournemouth

El Ipswich llega a este partido en un mal momento, con solo una victoria en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones: una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. Su único triunfo fue ante el Crystal Palace, al que ganó 2-3 a domicilio en la Premier League. Desde entonces ha perdido contra el Liverpool, el Arsenal en la Carabao Cup y el Everton, y ha encajado goles con facilidad durante ese periodo. En esos cinco partidos, el Ipswich ha marcado ocho goles y ha recibido diez, por lo que su rendimiento defensivo es motivo de preocupación.

El Bournemouth suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Liverpool en la Premier League, pero antes empató 2-2 en el campo del Brentford y ganó 1-2 a domicilio a la Real Sociedad en la Europa League. Esa racha también incluye una victoria por 4-0 sobre el Lincoln City en la Carabao Cup. El Bournemouth ha marcado diez goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros, una producción ofensiva mayor de lo que podría sugerir su posición en la liga.

Ipswich Town-AFC Bournemouth: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en la Premier League el 2 de abril de 2025, cuando el AFC Bournemouth recibió al Ipswich Town y perdió 1-2. Antes, el Ipswich recibió al Bournemouth en diciembre de 2024 y también perdió 1-2, lo que significa que el Bournemouth ha ganado los dos enfrentamientos recientes entre ambos clubes en la Premier League. En los últimos cinco duelos registrados, que también incluyen tres partidos de la Championship, el Bournemouth lleva ventaja con dos victorias, frente a un empate y otros dos empates repartidos en los encuentros restantes.