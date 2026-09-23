¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs España de la UEFA Nations League A?

El Inglaterra vs España comenzará a las 19:45, hora local, del sábado 26 de septiembre de 2026, en el estadio de Wembley de Londres.

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra vs España en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Inglaterra vs España

Inglaterra llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, todos disputados en el Mundial. Su actuación más reciente fue un triunfo por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final el 18 de julio, un resultado que subrayó su amenaza ofensiva. También venció a Noruega por 2-1 y a México por 3-2 durante el torneo, aunque una derrota por 2-1 ante Argentina en las semifinales puso fin a su Mundial. En esos cinco partidos, Inglaterra marcó 11 goles y encajó ocho.

El estado de forma reciente de España es excepcional. El equipo de De la Fuente ganó sus cinco partidos del Mundial, con siete goles a favor y solo dos en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final el 19 de julio, y también derrotó a Francia por 2-0 en las semifinales. Esa racha de cinco victorias consecutivas incluyó tres porterías a cero en esos cinco encuentros.

Inglaterra vs España: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó con una victoria de España por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024, el 14 de julio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, España tiene ventaja con tres victorias frente a una de Inglaterra, además de un empate. La única victoria de Inglaterra en esa serie llegó en la UEFA Nations League de 2018, cuando se impuso por 3-2 en Sevilla.

Clasificación de Inglaterra vs España

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Inglaterra ocupa actualmente la tercera posición y España la cuarta al ponerse en marcha la competición.