Cómo conseguir entradas para el Inglaterra vs España: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs España de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Inglaterra vs España comenzará a las 19:45, hora local, del sábado 26 de septiembre de 2026 en el estadio de Wembley, en Londres.

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra vs España de la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Inglaterra y España

Inglaterra llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, todos disputados en el Mundial. Su actuación más reciente fue un triunfo por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final el 18 de julio, un resultado que subrayó su amenaza ofensiva. También venció a Noruega por 2-1 y a México por 3-2 durante el torneo, aunque una derrota por 2-1 ante Argentina en las semifinales puso fin a su Mundial. A lo largo de esos cinco partidos, Inglaterra marcó 11 goles y encajó ocho.

El estado de forma reciente de España es excepcional. El equipo de De la Fuente ganó sus cinco partidos del Mundial, marcó siete goles y solo encajó dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final el 19 de julio, y también venció a Francia por 2-0 en las semifinales. Esa racha de cinco victorias consecutivas incluyó dejar la portería a cero en tres de esos cinco encuentros.

Inglaterra vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó con una victoria de España por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024 el 14 de julio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, España tiene ventaja con tres victorias por una de Inglaterra, además de un empate. La única victoria de Inglaterra en esa racha llegó en la UEFA Nations League de 2018, cuando ganó 3-2 en Sevilla.

Clasificación de Inglaterra y España

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Inglaterra ocupa actualmente la tercera posición y España la cuarta al ponerse en marcha la competición.