Cómo conseguir entradas para el Inglaterra vs España: precios de la Liga de Naciones A de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

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Inglaterra se enfrenta a España en la Liga de Naciones A de la UEFA. Así puedes conseguir tus entradas

¿Cuándo es el saque inicial del Inglaterra vs España de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Inglaterra vs España comenzará a las 19:45, hora local, del sábado 26 de septiembre de 2026 en el estadio de Wembley, en Londres.

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UEFA Nations League A - Jornada 1
Wembley

Inglaterra vs España de la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Inglaterra y España

Inglaterra llega a este partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, todos disputados en el Mundial. Su actuación más reciente fue un triunfo por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final el 18 de julio, un resultado que subrayó su amenaza ofensiva. También venció a Noruega por 2-1 y a México por 3-2 durante el torneo, aunque una derrota por 2-1 ante Argentina en las semifinales puso fin a su Mundial. A lo largo de esos cinco partidos, Inglaterra marcó 11 goles y encajó ocho.

El estado de forma reciente de España es excepcional. El equipo de De la Fuente ganó sus cinco partidos del Mundial, marcó siete goles y solo encajó dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final el 19 de julio, y también venció a Francia por 2-0 en las semifinales. Esa racha de cinco victorias consecutivas incluyó dejar la portería a cero en tres de esos cinco encuentros.

ING

ING - Formulario

COD
W2-1
MEX
W2-3
NOR
W1-2
ARG
L1-2
FRA
W4-6
Gol marcado (encajado)
14/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
ESP

ESP - Formulario

AUT
W3-0
POR
W0-1
BEL
W2-1
FRA
W0-2
ARG
W1-0
Gol marcado (encajado)
9/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Inglaterra vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó con una victoria de España por 2-1 en la final de la Eurocopa 2024 el 14 de julio de 2024. En los últimos cinco duelos directos, España tiene ventaja con tres victorias por una de Inglaterra, además de un empate. La única victoria de Inglaterra en esa racha llegó en la UEFA Nations League de 2018, cuando ganó 3-2 en Sevilla.

Cara a cara

InglaterraEmpateEspaña
1
1
3
Campeonato de Europa
España badge
España
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
F
UEFA Nations League A
España badge
España
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
3
F
UEFA Nations League A
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
España badge
España
ESP
2
F
Amistosos
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
España badge
España
ESP
2
F
Amistosos
España badge
España
ESP
2
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
0
F
7Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación de Inglaterra y España

En el Grupo 3 de la UEFA Nations League, Inglaterra ocupa actualmente la tercera posición y España la cuarta al ponerse en marcha la competición.

Grp. 3

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CroaciaCroaciaCRO
00000000
2
ChequiaChequiaCZE
00000000
3
InglaterraInglaterraING
00000000
4
EspañaEspañaESP
00000000
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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