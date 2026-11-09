Inglaterra cerrará sus partidos como local de 2026 recibiendo a Croacia en el estadio de Wembley el jueves 12 de noviembre, en un encuentro del grupo A3 de la Liga A en el que también están España y Chequia. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones desde que Inglaterra venció a Croacia por 4-2 en el Mundial de 2026 en Dallas.

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¿Cuándo empieza el Inglaterra-Croacia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Inglaterra-Croacia se disputará en el estadio de Wembley, en Londres. Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión de este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Wembley

¿Dónde comprar entradas para el Inglaterra-Croacia?

Las entradas para este encuentro se ponen primero a la venta a través del portal oficial de venta de entradas de England Football. Los miembros del England Supporters Travel Club (ESTC) y de England+ tienen prioridad durante los periodos de preventa antes de que se abra la venta general al público.

Estos son algunos aspectos que conviene tener en cuenta al comprar entradas para este encuentro:

Preventa del ESTC : periodo de venta prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general

: periodo de venta prioritario para los miembros del England Supporters Travel Club antes de la venta general Preventa de England+ : segundo periodo de venta prioritario para los miembros registrados antes de que las entradas salgan a la venta para todo el público

: segundo periodo de venta prioritario para los miembros registrados antes de que las entradas salgan a la venta para todo el público Precios reducidos : descuentos para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años, además de una zona familiar específica

: descuentos para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años, además de una zona familiar específica Mercado secundario: StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial

Dado que ya se han agotado las entradas para el primer partido de Inglaterra contra España, también se recomienda comprarlas cuanto antes para este encuentro una vez que se abra la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Inglaterra-Croacia?

Los precios oficiales a través de England Football parten de 35 £. Las entradas estándar para adultos cuestan 35 £, 45 £, 65 £ y 80 £, según la ubicación del asiento, y hay un número limitado de asientos en el nivel dos a 95 £ y 120 £. En la zona familiar, las entradas cuestan 25 £ para adultos y 12,50 £ para niños. En el resto del estadio hay un descuento de 10 £ para mayores de 65 años, estudiantes y menores de 16 años.

StubHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Actualmente, los anuncios para este encuentro en el mercado secundario parten de unas 75 £.

Como ocurre con cualquier partido internacional de gran demanda, los precios pueden variar a medida que se acerque el día del encuentro. Si tienes un presupuesto concreto, asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más prudente.

Inglaterra-Croacia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Inglaterra y Croacia

Inglaterra ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, con 14 goles a favor y siete en contra en esa serie. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-6 ante Francia en los cuartos de final del Mundial, un resultado que pone de manifiesto tanto su capacidad goleadora como las debilidades defensivas que ha mostrado en ocasiones. La única derrota de esa serie llegó ante Argentina, que puso fin al Mundial de Inglaterra en semifinales con una victoria por 2-1.

Croacia ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, con siete goles a favor y nueve en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en los octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma serie, venció por 2-1 a Ghana y por 1-0 a Panamá, pero la derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos fue la más abultada de esos cinco encuentros.

Inglaterra-Croacia: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se produjo en la fase de grupos del Mundial de 2026, cuando Inglaterra ganó por 4-2 en junio. Antes de eso, Inglaterra venció a Croacia por 1-0 en la Eurocopa 2020. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Inglaterra tiene el mejor balance, con tres victorias frente a una de Croacia. El único triunfo croata llegó en las semifinales del Mundial de 2018, cuando ganó por 2-1. Esos cinco encuentros incluyen también una victoria de Inglaterra por 2-1 y un empate sin goles, ambos en la Liga de Naciones de la UEFA 2018-19.