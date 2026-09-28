Cómo conseguir entradas para el Hungría vs Georgia: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Hungría estará deseando ofrecer una mejor versión en la actual edición de la UEFA Nations League, después de haber ganado solo uno de sus ocho partidos durante la competición 2024/25 y de haber descendido de la Liga A. Ya puedes reservar entradas para los próximos partidos de Hungría.

Después de su estreno en casa en la UEFA Nations League ante Ucrania y de un viaje a Belfast para medirse a Irlanda del Norte, Hungría recibirá a Georgia en el Puskás Aréna el viernes 2 de octubre, durante la jornada 3 de la fase de liga de la competición. Los magiares se enfrentarán a los otros tres equipos, en casa y fuera, durante la fase de liga, en un total de seis partidos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que terminen segundos y terceros de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se disputarán a doble partido, con ida y vuelta.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League?

El Hungría vs Georgia se disputa en el Puskás Aréna (Budapest) el viernes 2 de octubre, con inicio previsto a las 20:45 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 3 2 oct 2026 - 14:45 Puskas Arena

Cómo comprar entradas para el Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League deben comprarse directamente a través de las distintas federaciones nacionales de fútbol, en lugar de un portal centralizado de la UEFA.

Para los aficionados locales, están disponibles a través de la Federación Húngara de Fútbol (MLSZ) desde finales de agosto. Las ventanas de prioridad se abrieron primero para los miembros oficiales del club de aficionados y los abonados, antes de la venta al público general.

Las entradas para la grada visitante fueron asignadas y vendidas por la Federación Georgiana de Fútbol (GFF), a través de su socio oficial de ticketing Biletebi.ge.

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League oscilaron entre 40 € y 95 € cuando se compraron directamente a través de la federación anfitriona.

El estadio Puskás Aréna está dividido en cuatro categorías principales:

Categoría 1 (laterales - anillos inferiores) : estas son las entradas estándar prémium, que te sitúan a lo largo de las bandas principales (gradas Este y Oeste), cerca del terreno de juego. Son las localidades más caras, pero ofrecen la mejor visión.

Categoría 2 (laterales - anillos superiores) : situadas a lo largo de las bandas, pero en los niveles más altos del estadio. Sigues teniendo una gran vista lateral de la acción, aunque estás sentado más lejos del terreno de juego.

Categoría 3 (fondos - anillos inferiores) : estas localidades están justo detrás de las porterías en el nivel inferior. Normalmente es donde se sientan los aficionados locales más apasionados, lo que ofrece un ambiente increíble y ruidoso.

Categoría 4 (fondos - anillos superiores) : la opción más asequible. Estas localidades están detrás de las porterías en el nivel más alto del estadio.

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección nacional cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Puskás Aréna

El Puskás Aréna de Budapest, Hungría, es uno de los estadios de fútbol más impresionantes y tecnológicamente avanzados de Europa.

Inaugurado en noviembre de 2019, tiene una capacidad de 67.215 espectadores para partidos de fútbol y puede albergar hasta 80.000 personas en conciertos.

El estadio se erige como un monumento a la historia del fútbol húngaro, reemplazando por completo al legendario Népstadion (Estadio del Pueblo) mientras recicla sus materiales físicos y preserva su hermoso legado.

Momentos memorables en el Puskás Aréna:

Eurocopa 2020 de la UEFA : el estadio acogió cuatro grandes partidos durante el torneo. Ganó fama mundial por ser el único estadio en permitir un aforo del 100 % durante las restricciones de la pandemia de COVID-19, creando una atmósfera rugiente e inigualable.

Finales de competiciones europeas : albergó con éxito la Supercopa de la UEFA 2020 (Bayern Múnich vs Sevilla), la final de la UEFA Europa League 2023 (Sevilla vs Roma) y la reciente final de la UEFA Champions League 2026 (PSG vs Arsenal).

Conciertos históricos : el antiguo recinto acogió a figuras legendarias de la música como Louis Armstrong, Queen (uno de los últimos conciertos de Freddie Mercury), Michael Jackson y los Rolling Stones. El nuevo estadio continúa ese legado al recibir a grandes artistas modernos como Rammstein y Guns N' Roses.

Historia reciclada: el antiguo estadio no fue simplemente desechado. Alrededor de 50.000 metros cúbicos de hormigón y materiales del viejo Népstadion fueron reciclados e incorporados a los cimientos del nuevo Puskás Aréna.

Cómo llegar

La mejor y más fiable manera de llegar al Puskás Aréna en Budapest es en transporte público, ya que el aparcamiento privado está muy restringido en los días de evento y las carreteras que rodean inmediatamente el estadio suelen estar cerradas.

El estadio está ubicado en el distrito XIV de Budapest y está excepcionalmente bien conectado con la red de transporte de la ciudad.

En metro: tomar el metro es la forma más rápida de llegar al estadio y te permite evitar por completo el tráfico de la ciudad.

Toma la línea M2 (roja) de metro. Baja en la estación Puskás Ferenc Stadion y, desde allí, las puertas del estadio están a un corto paseo de entre 2 y 5 minutos.

En tranvía: Budapest tiene un excelente sistema de tranvía que conecta los distritos periféricos directamente con la zona del estadio.

Toma el tranvía 1 o el tranvía 1A y baja en la parada Puskás Ferenc Stadion.

En autobús o trolebús: varias rutas de superficie paran justo a las puertas del recinto del estadio, lo que es perfecto si llegas desde barrios cercanos.

Trolebús 75: bájate en la parada Egressy út / Stefánia út, que te deja cerca del lado norte del complejo.

Autobuses locales: las líneas 95, 130 y 195 dan servicio a la zona inmediata del estadio.

A pie: si te alojas cerca del Parque de la Ciudad (Városliget) o de la estación de tren de Keleti, ir andando es muy práctico. El estadio está situado junto a grandes vías como Dózsa György út y Stefánia út, con amplias plazas de granito pensadas para los peatones y diseñadas para gestionar grandes multitudes con seguridad.

Hungría vs Georgia de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Hungría vs Georgia: forma reciente

Clasificación FIFA: Hungría (n.º 39) vs Georgia (n.º 72)

Desde que perdió su último clasificatorio para el Mundial el pasado noviembre y se quedó fuera de la fase final, Hungría permanece invicta en cuatro amistosos, con tres victorias y un empate. Todos esos amistosos se jugaron en casa.

Al igual que Hungría, Georgia llega a la UEFA Nations League invicta a lo largo de 2026, con dos victorias y dos empates en su haber. Sin embargo, su rendimiento a domicilio en partidos competitivos necesita mejorar, ya que ha sufrido tres derrotas seguidas cuando realmente importa lejos de casa.

Hungría vs Georgia: historial reciente entre ambos

En el fútbol masculino absoluto, Hungría y Georgia presentan un cara a cara equilibrado, con una victoria para cada una. El último enfrentamiento entre ambos fue un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2002 en Tiflis, en septiembre de 2001, que Georgia ganó por 3-1.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Irlanda del Norte NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 W 2 Ucrania UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 W 3 Georgia GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 4 Hungría HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 L Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso







