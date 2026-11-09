La Liga de Naciones de la UEFA regresa con Hungría preparada para recibir a Irlanda del Norte en un emocionante duelo internacional en el Puskás Aréna de Budapest. Ambas selecciones europeas luchan por puntos decisivos para el ascenso en una fase de grupos muy competida.

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¿Cuándo empieza el Hungría contra Irlanda del Norte de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA?

Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte en el Puskas Arena de Budapest, donde está previsto el inicio de este partido del Grupo 2 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Puskas Arena

¿Dónde comprar entradas para el Hungría contra Irlanda del Norte?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través del portal de venta de la Federación Húngara de Fútbol, MLSZ Tickets, que gestiona la venta general habitual para los partidos internacionales disputados en Budapest. Los aficionados deben registrarse con antelación en el portal para comprar entradas de las zonas habituales en cuanto comience la venta al público.

Si las entradas de la venta oficial se agotan por completo o determinadas zonas dejan de estar disponibles en la web oficial, plataformas de reventa como StubHub son una alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hungría contra Irlanda del Norte?

Las entradas individuales habituales en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 20 y 30 € para las zonas generales del Puskás Aréna.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios de entrada parten de unos 55 € cuando se agotan las entradas de la venta oficial.

Hungría contra Irlanda del Norte en la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Hungría e Irlanda del Norte

Hungría llega en un buen momento, tras ganar cuatro de sus últimos cinco partidos y registrar una secuencia de V-V-E-V-D. El equipo de Rossi venció por 3-1 a Kazajistán y por 2-1 a Finlandia en sus dos encuentros más recientes, en los que marcó cinco goles. Su única derrota en esa serie llegó ante Irlanda en la fase de clasificación para el Mundial, cuando perdió 3-2 en noviembre de 2025. En los cinco partidos, Hungría marcó siete goles y encajó cinco, lo que refleja tanto su peligro ofensivo como cierta vulnerabilidad defensiva.

La racha reciente de Irlanda del Norte en sus últimos cinco partidos es de V-E-D-V-D. El equipo de O'Neill venció por 1-0 a Guinea en junio antes de perder por 3-1 ante Francia, y empató 1-1 con Gales a principios de año. Sus resultados en la fase de clasificación para el Mundial reflejan una irregularidad similar: una victoria por 1-0 ante Luxemburgo contrarrestada por una derrota por 2-0 frente a Italia. Irlanda del Norte marcó cuatro goles y encajó seis en esos cinco partidos.

Hungría contra Irlanda del Norte: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en marzo de 2022, cuando Hungría ganó 1-0 en un amistoso disputado en Belfast. En los últimos cinco duelos directos, Hungría presenta el mejor balance, con tres victorias, un empate y un triunfo de Irlanda del Norte. La única victoria de Irlanda del Norte llegó en un partido de clasificación para la Eurocopa de 2014, cuando venció por 2-1 a Hungría en Budapest.