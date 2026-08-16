Cómo conseguir entradas para el Hull City vs Manchester United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Después de una década fuera, el Hull City por fin está de vuelta en la Premier League. Su esperada campaña 2026/27 arrancará con un gran duelo en casa ante el 20 veces campeón de Inglaterra, el Manchester United, el sábado 22 de agosto.

La afición de los Tigers todavía seguirá eufórica después de la victoria de su equipo ante el Middlesbrough en la final del play-off del Championship en el estadio de Wembley en mayo, con un dramático gol de la victoria de Oli McBurnie en el tiempo añadido.

El Manchester United también cerró la campaña 2025/26 por todo lo alto, asegurando su presencia en la Champions League tras acabar tercero. Ahora que se le ha dado el mando de forma permanente, Michael Carrick aspira a construir sobre las sólidas bases asentadas la temporada pasada.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Hull City y Manchester United?

El Hull City vs Manchester United comienza a las 12:30 BST del sábado 22 de agosto en el MKM Stadium de Hull.

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Cómo comprar entradas para el Hull City vs Manchester United de Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para cada encuentro hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas a través del siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los socios que no tuvieron éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no socio prácticamente no existen para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City vs Manchester United de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, Categoría A, B o C. Los grandes enfrentamientos ante rivales del top seis o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen precios premium, mientras que los asientos en los fondos de la grada alta ofrecen opciones más económicas.

Se requiere membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con la máxima cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para socios.

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