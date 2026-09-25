Cómo conseguir entradas para el Hull City vs Everton: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Hull City se enfrenta al Everton el domingo 11 de octubre de 2026 en el MKM Stadium de Hull.

En su enfrentamiento competitivo más reciente, el 8 de enero de 2022, el Everton logró una emocionante victoria por 3-2 sobre el Hull City en la tercera ronda de la FA Cup en el MKM Stadium. Antes de eso, ambos equipos firmaron un trabajado empate 2-2 en la Premier League en el mismo escenario el 30 de diciembre de 2016.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hull City vs Everton de la Premier League?

El Hull City vs Everton se disputa en el MKM Stadium de Hull, con el saque inicial programado. La información oficial de retransmisión para este partido no está disponible actualmente.

Premier League - Jornada 6 11 oct 2026 - 09:00 The MKM Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Hull City vs Everton de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Hull City y Everton, sigue estas opciones principales de compra:

Taquilla oficial del equipo local (Hull City): El método más seguro y directo es a través del portal oficial de eTickets del Hull City o de la línea telefónica de la taquilla. Las entradas se ponen a la venta por fases y, por lo general, se da prioridad a los miembros oficiales del club antes de su venta general si quedan asientos disponibles.

Cupos oficiales para aficionados visitantes (Everton): Los aficionados del Everton que viajen deben comprar las entradas del sector visitante directamente a través del portal oficial de taquilla del Everton. Estas entradas suelen requerir créditos de prioridad o membresías oficiales de pago del club debido a la alta demanda.

Paquetes oficiales de hospitality: Si se agotan las entradas normales de admisión general, los paquetes oficiales de hospitality y VIP para el día de partido pueden comprarse directamente en la taquilla del club o a través de socios autorizados de entradas premium.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City vs Everton de la Premier League?

Los precios estándar de las entradas individuales en el MKM Stadium para los partidos como local del Hull City en la Premier League suelen oscilar entre 24 £ y 36 £ para adultos, dependiendo de la ubicación y la categoría del asiento:

Entradas de adulto para la afición local: Las entradas estándar de día de partido para adultos en la zona local suelen costar entre 24 £ y 35 £ , según la zona del asiento.

Entradas con descuento para la afición local: Las entradas para mayores, adultos jóvenes y juniors suelen oscilar entre 8 £ y 22 £ .

Aficionados visitantes: Las entradas para los aficionados del Everton están limitadas por las normas de la Premier League a un máximo de 30 £ .

Hull City vs Everton, Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hull City vs Everton

El Hull City ha ganado tres, empatado uno y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 en la Premier League ante el Aston Villa el 5 de septiembre, mientras que su anterior partido liguero terminó con una victoria por 0-1 en el campo del Coventry City el 29 de agosto. Una victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la Premier League el 22 de agosto destaca como el mejor resultado de esa racha, junto a un triunfo en la Carabao Cup ante el Stoke City. El Hull ha marcado dos goles y no ha encajado ninguno en sus tres partidos de Premier League en este tramo.

El Everton ha sumado siete puntos en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 en la Premier League en el campo del AFC Bournemouth el 29 de agosto, después de una victoria por 2-0 sobre el Crystal Palace el 22 de agosto. En esa racha de cinco partidos también figura un triunfo por 0-4 sobre el Preston North End en la Carabao Cup. El Everton marcó nueve goles en esos cinco encuentros y encajó dos, un registro que apunta a un equipo con producción ofensiva pese a la alteración de un mercado de fichajes complicado.

Hull City vs Everton: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la FA Cup el 8 de enero de 2022, cuando el Everton ganó 3-2 en el MKM Stadium. En los últimos cinco duelos directos registrados, el Everton suma dos victorias, las mismas que el Hull, además de un empate. El encuentro más reciente de Premier League en los datos se disputó el 30 de diciembre de 2016, cuando Hull y Everton empataron 2-2 en el MKM Stadium.

Clasificación de Hull City y Everton

En la clasificación de la Premier League, el Hull City ocupa actualmente la segunda posición, mientras que el Everton es décimo.