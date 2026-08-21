Cómo conseguir entradas para el Hull City vs Aston Villa: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El primer partido de Hull City en la Premier League en una década no pudo salir mejor, ya que despachó al Manchester United, del que tanto se hablaba, en el MKM Stadium durante el fin de semana inaugural de la temporada. Vuelve a jugar en casa el sábado 5 de septiembre, cuando Aston Villa visitará el estadio, y tú podrías estar allí para ver si los Tigers vuelven a rugir.

Oli McBurnie fue el héroe de Hull en su famosa victoria en el play-off de Wembley en mayo, pero fueron dos defensas quienes se llevaron el protagonismo en el triunfo inaugural en la Premier League del nuevo curso para el equipo de Sergej Jakirovic. Semi Ajayi adelantó al equipo y el fichaje récord del club, Nobel Mendy, dobló la ventaja.

A Hull City le llevó casi tres meses conseguir dos victorias en casa cuando estuvo por última vez en la Premier League. Sus fieles aficionados rezarán para que esta vez no tarde tanto. ¿Logrará otra victoria como local ante el Villa?

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hull City vs Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Hull City y Aston Villa?

Hull City se enfrenta a Aston Villa en el MKM Stadium de Hull el sábado 5 de septiembre, con inicio programado a las 17:30 BST.

Premier League - Jornada 3 5 sept 2026 - 12:30 The MKM Stadium

Cómo comprar entradas para el Hull City vs Aston Villa de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Socios oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para socios de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los socios se registran dentro de una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los socios que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio prácticamente no existe en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City vs Aston Villa de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos de edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos en la zona central de los laterales y en los anillos inferiores tienen precios premium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente reducidas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para socios.

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