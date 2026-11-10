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Cómo conseguir entradas para el Holstein Kiel contra el FC Colonia: precios para la Copa de Alemania, información del partido, venta de última hora y más

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El Holstein Kiel se enfrenta al FC Colonia en la Copa de Alemania. Así puedes conseguir tus entradas.

El Holstein Kiel recibe al FC Köln el martes 1 de diciembre de 2026 en el Holstein Stadion de Kiel.

Su enfrentamiento histórico más destacado tuvo lugar en la eliminatoria de ascenso y descenso de la Bundesliga de mayo de 2021, cuando el Köln remontó la desventaja de la ida con una contundente victoria por 5-1 en Kiel para asegurar su permanencia en la máxima categoría. Los equipos también se enfrentaron en la Copa de Alemania el 29 de octubre de 2024, cuando el Köln logró una cómoda victoria por 3-0 en el RheinEnergieStadion.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania?

El Holstein Kiel contra el FC Köln se juega el martes 1 de diciembre de 2026 en el Holstein Stadion de Kiel.

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Holstein Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta los portales oficiales de venta de entradas del Holstein Kiel y del 1. FC Köln para informarte sobre la venta prioritaria a socios, las fases de venta al público general y las entradas asignadas a la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Copa de Alemania cuando se agotan las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Holstein Kiel contra el FC Köln de la Copa de Alemania:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas de pie: Por lo general, cuestan a partir de unos 17 €.
  • Entradas con asiento: Desde aproximadamente 35 € hasta unos 55 €.

Mercado de reventa de entradas

  • Reventa de entradas de pie: Desde unos 125 € a 139 €.
  • Reventa de entradas con asiento: Desde unos 159 €, mientras que las localidades de categoría superior o prémium cuestan 199 € o más.

Holstein Kiel contra FC Köln en la Copa de Alemania: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Holstein Kiel y el FC Köln

El Holstein Kiel ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente perdió por 1-0 ante el Greuther Fürth en la 2. Bundesliga el 1 de noviembre. Antes, venció al Hoffenheim por un global de 1-1 en la Copa de Alemania y avanzó con ese resultado, además de derrotar al Dynamo Dresden por 3-0 en liga. En esos cinco partidos, el Kiel marcó siete goles y encajó cinco.

El FC Köln ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más destacado fue la victoria por 5-0 ante el Union Berlin en la Copa de Alemania el 27 de octubre. En su encuentro más reciente empató 1-1 con el Union Berlin en la Bundesliga el 1 de noviembre. El Köln marcó nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos, unas cifras que reflejan que la plantilla es capaz de imponerse con contundencia cuando se dan las condiciones adecuadas.

HSK

HSK - Formulario

BSC
D0-0
DOD
W3-0
TSG
W1-1
GFT
L1-0
ABI
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
KOE

KOE - Formulario

SGE
L1-0
S04
D0-0
FCU
W5-0
FCU
D1-1
B04
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Holstein Kiel contra FC Köln: enfrentamientos recientes

Los dos equipos se enfrentaron por última vez en octubre de 2024, cuando el Köln ganó por 3-0 en casa en la Copa de Alemania. Si se repasan sus últimos cinco enfrentamientos documentados, el Köln presenta un mejor balance general, con una victoria por 5-1 en la eliminatoria de ascenso y descenso de la Bundesliga en mayo de 2021 y otra por 4-0 en la 2. Bundesliga en marzo de 2019. Las únicas victorias del Kiel en esta serie llegaron en la ida de aquella misma eliminatoria de 2021, con un resultado de 1-0, y en un empate 1-1 en octubre de 2018.

Cara a cara

Holstein KielEmpateFC Colonia
1
1
3
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FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
3
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
F
1. Bundesliga Clasificación
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
5
F
1. Bundesliga Clasificación
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
F
Bundesliga II
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
4
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
0
F
Bundesliga II
Holstein Kiel badge
Holstein Kiel
HSK
1
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
F
3Goles marcados13
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

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