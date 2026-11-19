El Hoffenheim recibe al Bayern de Múnich el domingo 13 de diciembre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en el Allianz Arena el 8 de febrero de 2026, el Bayern ofreció una exhibición ofensiva y derrotó con comodidad al Hoffenheim por 5-1. El triunfo reciente más destacado del Hoffenheim ante el Bayern llegó en la última jornada de la temporada 2023-24, con una emocionante victoria por 4-2.

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¿Cuándo se juega el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga?

El Hoffenheim-Bayern de Múnich se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.

Bundesliga - Jornada 13 13 dic 2026 - 11:30 SNP Arena

¿Cómo comprar entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Portal oficial de entradas del TSG Hoffenheim: Para los partidos que se disputan en Sinsheim, puedes consultar la tienda de entradas en línea del Hoffenheim. Normalmente ofrece una fase de preventa para socios antes de poner a disposición del público general las localidades restantes.

Para los partidos que se disputan en Sinsheim, puedes consultar la tienda de entradas en línea del Hoffenheim. Normalmente ofrece una fase de preventa para socios antes de poner a disposición del público general las localidades restantes. Portal oficial de entradas e intercambio de entradas del FC Bayern: Para los partidos que se disputan en Múnich, los encuentros de gran demanda como el Bayern-Hoffenheim suelen agotar rápidamente sus entradas en los sorteos iniciales. No obstante, los socios pueden acceder a la plataforma oficial de intercambio de entradas del FC Bayern, donde los abonados y socios revenden entradas de forma segura a su precio original a medida que se acerca el partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Hoffenheim-Bayern de Múnich de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Asientos estándar de categoría 2 (gradas superiores/laterales): Suelen costar aproximadamente entre 35 y 70 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Asientos estándar de categoría 1 (gradas laterales inferiores): Suelen costar entre 75 y 80 € .

Suelen costar entre . Zonas de pie (Stehplatz): Suelen costar alrededor de 15 a 20 € .

Suelen costar alrededor de . Paquetes VIP y de hospitalidad: Generalmente cuestan entre 300 y más de 800 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas estándar o para los fondos: Suelen partir de unos 110 a 135 € .

Suelen partir de unos . Entradas para los laterales y localidades prémium en las gradas inferiores: Los precios suben hasta situarse entre 250 y más de 500 € .

Los precios suben hasta situarse entre . Reventa en momentos de máxima demanda: El precio medio puede situarse fácilmente entre 450 y más de 600 €.

Hoffenheim-Bayern de Múnich en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hoffenheim y el Bayern de Múnich

El Hoffenheim ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente venció al Schalke por 2-1 en la Bundesliga y, anteriormente en esa racha, también derrotó al Bayer Leverkusen por 3-0. Sin embargo, las derrotas consecutivas ante el Werder Bremen y el Holstein Kiel, esta última en la tanda de penaltis de la Copa de Alemania, muestran que la irregularidad sigue siendo un problema. En esos cinco partidos ha marcado siete goles y encajado cinco.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado uno, sin sufrir ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 a domicilio ante el Mainz en la Bundesliga, y también derrotó por 2-0 al Atlético de Madrid en la Champions League. El empate 2-2 a domicilio ante el Borussia Dortmund es el único partido de esa racha en el que se dejó puntos. El Bayern ha marcado 13 goles y encajado seis en esos cinco encuentros, una muestra de su capacidad ofensiva.

Hoffenheim-Bayern de Múnich: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando el Bayern de Múnich derrotó al Hoffenheim por 5-1 en Múnich. En sus últimos cinco duelos directos, el Bayern ha ganado cuatro y el Hoffenheim uno: una victoria en casa por 4-2 en mayo de 2024. El Bayern ha marcado 18 goles en esos cinco partidos, por ocho del Hoffenheim.