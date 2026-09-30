Cómo conseguir entradas para el Hamburger SV vs VfB Stuttgart: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hamburger SV se enfrenta al VfB Stuttgart el sábado 17 de octubre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Históricamente, estos dos clubes tradicionales del fútbol alemán comparten una rica rivalidad en la máxima categoría, con el Stuttgart por delante en el balance global de victorias en los enfrentamientos directos. Su choque más reciente en la Bundesliga, en abril de 2026, se saldó con una contundente victoria en casa por 4-0 para el Stuttgart en el MHP Arena.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hamburger SV vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El Hamburger SV vs VfB Stuttgart se juega en el Volksparkstadion de Hamburgo el sábado 17 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 6 17 oct 2026 - 09:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

La compra de entradas para el partido entre Hamburger SV y VfB Stuttgart requiere acudir a los canales oficiales de distribución de los clubes o a mercados secundarios verificados.

Venta oficial del club (recomendada)

Dado que el Hamburger SV es el equipo local y acoge el partido en el Volksparkstadion, las entradas oficiales se gestionan a través del portal de venta de entradas del HSV.

Tienda oficial de entradas del HSV: Crea una cuenta en la web oficial de venta de entradas del HSV. Este es el único canal oficial para comprar entradas primarias del partido directamente al club a su precio facial.

Fases de venta: La salida de entradas se desarrolla en fases estructuradas:

Socios del club: Los socios oficiales del HSV reciben acceso prioritario para comprar entradas primero durante la ventana de preventa anticipada. Abonados: Los actuales abonados pueden tener acceso a adquirir asientos individuales adicionales. Venta general al público: Cualquier inventario de entradas restante se pone a disposición de los aficionados que no sean socios.

Intercambio oficial de entradas (Zweitmarkt): Si el partido agota las entradas durante la venta general, el HSV opera una plataforma oficial de reventa del club en su portal de entradas, donde los abonados revenden legalmente entradas para partidos individuales a precio facial.

Sección visitante del VfB Stuttgart: Si apoyas al Stuttgart y deseas sentarte en el bloque de aficionados visitantes, las entradas para la sección visitante se asignan a través del portal oficial de entradas del VfB Stuttgart ( vfb.de/tickets ) estrictamente para socios registrados del VfB y peñas.

Mercados secundarios y reventa: Si las asignaciones oficiales primarias se agotan por completo, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas del mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido Hamburger SV vs VfB Stuttgart en el Volksparkstadion suelen variar en función de la categoría, la zona de asiento y la vía de compra:

Entrada general oficial (precio facial primario):

Zona de pie (Stehplatz): de 16 € a 20 € Zona sentada (Sitzplatz - estándar/anfiteatro superior): de 35 € a 60 € Zona sentada (Sitzplatz - premium/anfiteatro inferior): de 65 € a 90 €+

Reventa oficial de entradas (Zweitmarkt): Se venden directamente a través de la plataforma oficial del HSV a precio facial (los mismos precios que en la venta primaria, más las tasas de gestión estándar).

Mercados secundarios: Si las entradas se agotan a través de los canales oficiales del club, en plataformas secundarias de entradas como StubHub los precios fluctúan en función de la demanda del mercado, a menudo a partir de 70 € a 120 € para asientos básicos y subiendo considerablemente más para ubicaciones premium o disponibilidad de última hora.

Hamburger SV vs VfB Stuttgart de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV vs VfB Stuttgart

El Hamburgo ha ganado uno, empatado ninguno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-0 en casa del RB Leipzig en la Bundesliga, después de una derrota en casa por 0-5 ante el Mainz 05 la semana anterior. El único punto positivo de esa racha fue una victoria por 3-0 sobre el SC Verl en la DFB-Pokal. El Hamburgo ha marcado cinco goles y ha encajado catorce en esos cinco partidos, un registro que refleja la magnitud de sus dificultades actuales.

El Stuttgart ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 en casa del Hoffenheim, que llegó después de una victoria por 3-1 sobre el Viking en la Champions League. Antes, en esa misma racha, el Stuttgart venció al Cologne por 4-1 en la Bundesliga antes de sufrir una derrota por 1-5 ante el Bayern de Múnich. En esos cinco encuentros ha marcado trece goles y ha encajado diez.

Hamburger SV vs VfB Stuttgart: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 12 de abril de 2026, cuando el Stuttgart ganó 4-0 en casa en la Bundesliga. Antes de eso, el Hamburgo ganó 2-1 en el Volksparkstadion en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos documentados entre ambos, el Stuttgart manda con tres victorias por una del Hamburgo, además de un empate.