El Hamburger SV recibe al Schalke 04 el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Sus enfrentamientos oficiales recientes se disputaron principalmente en la 2. Bundesliga, durante sus respectivas ausencias de varios años de la máxima categoría. Entre ellos hubo partidos muy igualados, como dos empates 2-2 en la temporada 2024-25. Su último duelo directo, disputado en abril de 2025 en el Veltins-Arena, estuvo a la altura del dramatismo habitual de este enfrentamiento: terminó en un caótico 2-2 en el que el Schalke rescató un punto en los últimos minutos pese a quedarse con diez jugadores.

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¿Cuándo se juega el Hamburger SV vs Schalke 04 de la Bundesliga?

El Hamburger SV vs Schalke 04 se disputa el viernes 11 de diciembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Bundesliga - Jornada 13 11 dic 2026 - 14:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Hamburger SV vs Schalke 04 de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La opción más fiable y segura es comprar directamente a través de los portales oficiales del Hamburger SV, para las zonas de la afición local, o del FC Schalke 04, para las localidades asignadas a la afición visitante. Al tratarse de un duelo destacado entre dos clubes con aficiones tradicionales muy numerosas, las entradas se agotan muy rápido en los canales oficiales de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Hamburger SV vs Schalke 04 de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Zona de pie (Stehplatz): entre 19 y 25 €.

entre 19 y 25 €. Categoría 4 / Grada superior: entre 35 y 50 €.

entre 35 y 50 €. Categoría 3 / Gradas inferior e intermedia: entre 50 y 70 €.

entre 50 y 70 €. Categorías 1 y 2 / Asientos preferentes: entre 70 y más de 90 €.

entre 70 y más de 90 €. Paquetes VIP y de hospitalidad: entre 250 y más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Zona de pie / Esquina de la grada superior: entre 130 y 160 €.

entre 130 y 160 €. Asientos estándar (categorías 2 y 3): entre 175 y 260 €.

entre 175 y 260 €. Asientos preferentes (categoría 1): entre 280 y más de 400 €.

entre 280 y más de 400 €. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: entre 500 y más de 800 €.

Hamburger SV vs Schalke 04 de la Bundesliga: todo lo que debes saber

Estado de forma del Hamburger SV y del Schalke 04

El Hamburger SV ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. En su encuentro más reciente ganó 3-1 al Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga. Anteriormente, el HSV venció 1-0 al VfB Stuttgart, pero encadenó dos derrotas ante el Eintracht Frankfurt: perdió 1-3 en la Copa de Alemania y 1-3 en la Bundesliga. Marcó siete goles y encajó siete en esos cinco partidos.

El Schalke 04 solo ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos oficiales, con un empate y cuatro derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Hoffenheim en la Bundesliga. Antes perdió 0-2 contra el RB Leipzig y fue eliminado de la Copa de Alemania por el Dynamo Dresden. El club marcó solo dos goles y encajó seis en esa racha de cinco partidos.

Hamburger SV vs Schalke 04: resultados de los últimos enfrentamientos directos

El duelo más reciente entre ambos clubes tuvo lugar el 19 de abril de 2025 en la 2. Bundesliga, cuando el Schalke y el HSV empataron 2-2 en el VELTINS-Arena. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos disputados en la 2. Bundesliga, ninguno de los dos equipos ha dominado: el balance incluye dos empates, una victoria del HSV y resultados que reflejan lo igualada que es esta rivalidad. La mayor victoria del HSV entre esos resultados fue un 5-3 en el Volksparkstadion en julio de 2023.