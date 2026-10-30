El Hamburger SV recibe al Borussia Mönchengladbach el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Los últimos enfrentamientos entre ambos clubes han sido duelos tácticos muy igualados: sus dos anteriores partidos de liga, disputados en agosto de 2025 y enero de 2026, terminaron 0-0. El choque de enero de 2026 en el Volksparkstadion puso de relieve la organización defensiva de los dos equipos, ya que ninguno logró romper el empate pese a los tramos de juego de gran intensidad.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hamburger SV contra el Borussia Mönchengladbach, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Hamburger SV contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

El Hamburger SV contra el Borussia Mönchengladbach comienza el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Volksparkstadion de Hamburgo.

Bundesliga - Jornada 9 6 nov 2026 - 14:30 Volksparkstadion

¿Cómo comprar entradas para el Hamburger SV contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Hamburger SV y el Borussia Mönchengladbach, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Tienda de entradas del HSV: Las entradas se distribuyen principalmente a través del portal oficial de venta online del Hamburger SV. La venta para los partidos de gran demanda suele comenzar con un periodo de preventa exclusivo para los socios del club. Debido a la gran demanda en el Volksparkstadion

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Bundesliga cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hamburger SV contra el Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Bundesliga entre el Hamburger SV y el Borussia Mönchengladbach en el Volksparkstadion, tanto a través de los canales oficiales del club como en el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Nordtribüne (de pie): De 14 a 19 € para la emblemática grada norte, donde se reúnen los seguidores locales más apasionados.

De 14 a 19 € para la emblemática grada norte, donde se reúnen los seguidores locales más apasionados. Categoría 2 (detrás de las porterías): De 25 a 45 € para asientos en los niveles superior o inferior situados detrás de las gradas norte y sur.

De 25 a 45 € para asientos en los niveles superior o inferior situados detrás de las gradas norte y sur. Categoría 1 (laterales / niveles): De 40 a 65 € para asientos estándar con vistas al campo desde las gradas este y oeste.

De 40 a 65 € para asientos estándar con vistas al campo desde las gradas este y oeste. Categoría 1 prémium (zona central del lateral): De 60 a 76 € para las filas centrales del nivel inferior, situadas a la altura de la línea de medio campo.

De 60 a 76 € para las filas centrales del nivel inferior, situadas a la altura de la línea de medio campo. VIP / hospitalidad: De 250 a 500 € o más por partido para asientos ejecutivos o palcos privados, con acceso a sala, comida y bebida.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Reventa de entradas generales / nivel superior: Desde unos 50 a 65 € por asientos estándar cuando la demanda es baja o se anuncian con antelación.

Desde unos por asientos estándar cuando la demanda es baja o se anuncian con antelación. Reventa de asientos en los laterales: Normalmente, entre 100 y 250 € , según el bloque concreto y la proximidad al terreno de juego.

Normalmente, entre , según el bloque concreto y la proximidad al terreno de juego. Reventa de entradas prémium y VIP: Los precios suelen partir de 300 € y superar los 500 € según la disponibilidad.

Hamburger SV contra Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hamburger SV y el Borussia Mönchengladbach

El HSV ha sumado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 en un amistoso contra el FC København, después de haber ganado al Köln por el mismo marcador en la Bundesliga a principios de septiembre. El peor momento de esta racha fue la derrota por 5-0 ante el RB Leipzig, poco después de perder 5-0 en casa frente al Mainz 05. En esos cinco encuentros, el HSV marcó siete goles y encajó 13.

Los últimos cinco partidos del Gladbach reflejan una situación igualmente difícil, con tres derrotas y ninguna victoria en la Bundesliga. Su resultado oficial más reciente fue una derrota por 5-0 en el campo del Freiburg. El Gladbach también perdió 4-3 contra el Mainz 05 y 4-3 contra el Elversberg en liga. Dos amistosos durante el parón internacional, una victoria por 3-0 ante el Sportfreunde Siegen y un empate 1-1 contra el St. Pauli, fueron los únicos resultados positivos de este periodo.

Hamburger SV contra Borussia Mönchengladbach: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes, disputado el 17 de enero de 2026 en el Volksparkstadion, terminó sin goles en la Bundesliga. El anterior, en agosto de 2025, también acabó 0-0, esta vez en el estadio del Gladbach. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga documentados entre ambos equipos, el HSV ha ganado dos veces y el Gladbach una, mientras que dos partidos terminaron en empate.