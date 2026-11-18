El Hajduk Split recibe al FC Nordsjaelland el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Stadion Poljud de Split.

El HNK Hajduk Split y el FC Nordsjaelland proceden de tradiciones futbolísticas europeas muy diferentes. El Hajduk cuenta con una larga trayectoria como uno de los grandes clubes históricos de Croacia, mientras que el Nordsjaelland se ha labrado una reputación moderna como destacada cantera de talento danés. Antes de su encuentro en la Conference League de la UEFA, los dos clubes no se habían enfrentado oficialmente en grandes competiciones europeas, por lo que sus partidos recientes constituyen un nuevo duelo entre equipos de distintos países.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Hajduk Split vs FC Nordsjaelland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Hajduk Split vs FC Nordsjaelland de la Conference League?

El Hajduk Split vs FC Nordsjaelland se disputa en el Stadion Poljud de Split el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Stadion Poljud

¿Cómo comprar entradas para el Hajduk Split vs FC Nordsjaelland de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Conference League entre el Hajduk Split y el FC Nordsjaelland:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar la venta inicial de entradas directamente en la web oficial y el portal de venta del HNK Hajduk Split. Los socios suelen tener acceso prioritario y opciones de precios reducidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Conference League cuando se agotan los cupos iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hajduk Split vs FC Nordsjaelland de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el partido de la Conference League entre el Hajduk Split y el FC Nordsjaelland:

1. Canales oficiales del club

Gradas generales y fondos (norte y sur): Suelen costar aproximadamente entre 15 y 25 €.

Suelen costar aproximadamente Gradas laterales (este y oeste, sectores exteriores): Suelen costar entre 25 y 45 € .

Suelen costar . Zona central de la grada oeste y zonas VIP: Por lo general, cuestan desde 50 € hasta más de 100 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa económica y sectores de esquina: Suelen partir de unos 60 a 85 €.

Suelen partir de unos Asientos estándar de precio intermedio: Suelen costar entre 90 y 130 €.

Asientos prémium centrales con buena visibilidad: A menudo alcanzan precios de 150 a 300 € o más.

Hajduk Split vs FC Nordsjaelland en la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Hajduk Split y el FC Nordsjaelland

El Hajduk Split llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio por 1-0 ante el Osijek en la HNL. En esa racha también logró un triunfo por 5-0 frente al HNK Gorica. Su única derrota fue un 1-0 ante el Lincoln Red Imps en la Conference League. En esos cinco partidos, el Hajduk ha marcado nueve goles y ha encajado tres.

El FC Nordsjaelland suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una contundente victoria por 6-1 a domicilio ante el Randers FC en la Superliga danesa, aunque poco antes había caído por 2-0 frente al Monaco en la Conference League. En ese mismo periodo, el Nordsjaelland empató 1-1 con el Silkeborg y perdió 3-2 ante el FC Midtjylland. En los cinco encuentros marcó diez goles y encajó cinco.

Hajduk Split vs FC Nordsjaelland: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Hajduk Split y el FC Nordsjaelland.