Grecia se enfrenta a Alemania en un apasionante partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el estadio Toumba de Tesalónica el 4 de octubre de 2026. Este duelo de alto nivel reúne a dos naciones europeas de gran pasión futbolística en un importante encuentro competitivo.

GOAL te ofrece todos los detalles que necesitas para asegurar tu asiento en este partido. Descubre dónde comprar entradas, los detalles de los precios y cómo conseguir tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Grecia vs Alemania de la UEFA Nations League A?

El Grecia vs Alemania comienza el jueves, 1 de octubre de 2026, en el estadio Toumba de Tesalónica, y la información oficial de retransmisión no está disponible actualmente para este encuentro.

UEFA Nations League A - Jornada 4 4 oct 2026 - 14:45 Toumba Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Grecia vs Alemania?

Las entradas oficiales para el partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Hellenic Football Federation (HFF), que gestiona la distribución principal de los partidos en casa de la selección de Grecia. El portal oficial es tu opción principal para conseguir entradas a precio facial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las localidades de la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como StubHub son la mejor opción.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grecia vs Alemania?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de venta de la HFF suelen comenzar en 25 € para asientos de categoría general detrás de la portería, con tarifas que aumentan según la sección y la grada dentro del estadio Toumba.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de las entradas empiezan actualmente en 48 € por asiento, con tarifas finales que fluctúan en función de la selección del asiento, la ubicación y la demanda del mercado en tiempo real.

Grecia vs Alemania, UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Grecia y Alemania

Grecia no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas en esa racha. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio, y antes de eso empató 2-2 con Suecia. Grecia no logró marcar en tres de esos cinco encuentros, aunque solo encajó tres goles en total. La secuencia de cinco partidos se completa con empates ante Hungría y Bielorrusia.

Alemania ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con un empate 1-1 ante Paraguay en la Copa del Mundo el 29 de junio, lo que supuso su eliminación del torneo. Antes de eso, ganó 2-1 a Estados Unidos en un amistoso, derrotó 7-1 a Curacao y venció 2-1 a Costa de Marfil en la Copa del Mundo, antes de perder 2-1 ante Ecuador. Alemania marcó 13 goles en esos cinco partidos y encajó seis.

Grecia vs Alemania: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en junio de 2024, cuando Alemania derrotó 2-1 a Grecia en un amistoso. En los cuatro duelos directos registrados, Alemania ha ganado tres y Grecia no ha ganado ninguno, con un partido sin victoria alemana, una derrota por 2-4 de Grecia en un clasificatorio para la Copa del Mundo de 2001 disputado en Atenas. Alemania también ganó 4-2 a Grecia en la Eurocopa 2012 y 2-0 en un clasificatorio para la Copa del Mundo en septiembre de 2000.



