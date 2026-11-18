El Getafe recibe al Inter Club d'Escaldes el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

Este partido en el Estadio Coliseum será el primer enfrentamiento oficial entre el Getafe y el Inter Club d'Escaldes en una competición europea. Se trata de un duelo clave de la quinta jornada de la fase de liga de la Conference League de la UEFA 2026/27, en el que ambos equipos buscarán escalar posiciones en la clasificación.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Getafe vs Inter Club d'Escaldes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Getafe vs Inter Club d'Escaldes de la Conference League?

El Getafe vs Inter Club d'Escaldes se juega en el Coliseum de Getafe el jueves 10 de diciembre de 2026.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Inter Club d'Escaldes de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Getafe vs Inter Club d'Escaldes de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Puedes consultar el portal oficial de entradas del Getafe CF para conocer las localidades disponibles para el partido, la venta para socios y la venta al público general en taquilla.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Inter Club d'Escaldes de la Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el Getafe vs Inter Club d'Escaldes de la Conference League:

1. Canales oficiales del club

Localidades estándar en la grada inferior: suelen costar a partir de entre 30 y 50 €.

Localidades preferentes o sectores centrales de la tribuna: generalmente cuestan entre 70 y 120 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas oficiales vendidas por el club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Localidades generales: A partir de aproximadamente entre 480 y 600 €.

Sectores preferentes o localidades VIP: Cuestan de media entre 700 y más de 820 €.

Getafe vs Inter Club d'Escaldes de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Getafe y el Inter Club d'Escaldes

El Getafe llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente cayó por 2-0 ante el Villarreal en LaLiga, y también perdió por 1-0 frente al Brighton en la Conference League. En el lado positivo, venció al Sevilla por 3-1 en liga y logró un triunfo por 2-3 a domicilio ante el UB Lebrijana en la Copa del Rey. En esos cinco partidos, el Getafe marcó ocho goles y encajó siete.

El Inter Club d'Escaldes no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos: ha empatado tres y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue un empate a 1-1 con el Sporting Escaldes en la máxima categoría andorrana, mientras que la semana anterior cayó por 2-1 ante el FK Crvena Zvezda en la Conference League. También empató 0-0 con el Penya Encarnada d'Andorra y 1-1 con el FC Santa Coloma. El Inter Club d'Escaldes marcó cuatro goles y encajó seis en esa serie de cinco partidos.

Getafe vs Inter Club d'Escaldes: enfrentamientos directos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos anteriores entre el Getafe y el Inter Club d'Escaldes. Este partido podría ser el primer encuentro oficial registrado entre ambos equipos.