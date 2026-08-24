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Cómo conseguir entradas para el Getafe vs Deportivo de A Coruña: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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Primera División

El Getafe se enfrenta al Deportivo de A Coruna en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Getafe se enfrenta al Deportivo de La Coruña el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

En su historial reciente de enfrentamientos directos, el Getafe tiene ventaja con 6 victorias frente al único triunfo del Deportivo en todas las competiciones. El último duelo de liga en la máxima categoría en el Coliseum se saldó con una contundente victoria por 3-0 para el Getafe.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Getafe vs Deportivo de La Coruña, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga?

El Getafe vs Deportivo de La Coruña se disputa en el Coliseum de Getafe. Consulta la programación local para conocer la hora de inicio confirmada en tu región.

crest
Primera División - Jornada 5
Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Getafe vs Deportivo de La Coruña en el Estadio Coliseum el 13 de septiembre de 2026, sigue estos canales principales de compra:

1. Canales oficiales del Getafe CF (venta principal)

  • Sitio web oficial: Las entradas se ponen a la venta directamente a través del portal de venta de entradas en la web oficial del Getafe CF. La venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.
  • Taquillas del estadio: Puedes comprar entradas físicas en la taquilla del Estadio Coliseum de Getafe en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, siempre que sigan quedando localidades disponibles.

2. Canales oficiales de LaLiga y puntos de venta autorizados

  • Portal de entradas de LaLiga: Los partidos de la máxima categoría del fútbol español venden entradas generales a través de la web central de ticketing de LaLiga, que redirige a las asignaciones oficiales de venta principal.
  • Puntos de venta asociados: Plataformas de venta de entradas autorizadas como Marca Entradas venden con frecuencia localidades de venta principal directamente para el día de partido.

3. Mercados secundarios de entradas

  • Si las entradas de venta principal se agotan, mercados secundarios de intercambio de entradas como StubHub ofrecen inventario de reventa antes de la salida oficial a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga?

Los precios de las entradas para Getafe vs Deportivo de La Coruña varían en función de si las compras directamente en la taquilla del club o a través de agregadores secundarios de entradas.

  • Los precios de las entradas de venta principal directamente con el Getafe CF oscilan entre 25 £ y 60 £ (30 € y 70 €) para partidos estándar de LaLiga como local en el Estadio Coliseum, en función de si te sientas detrás de las porterías o en las gradas laterales centrales.
  • Las opciones de reventa y mercados secundarios como StubHub suelen arrancar en torno a 75 £ y 135 £ para asientos de admisión general.
  • Los asientos prémium o de alta demanda en plataformas secundarias tienen una media de entre 170 £ y 230 £, dependiendo de la proximidad del día de partido y de la disponibilidad general de entradas.

Getafe vs Deportivo de La Coruña de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Forma del Getafe vs Deportivo de La Coruña

Los últimos cinco partidos del Getafe dejaron dos victorias, un empate y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Racing Santander en LaLiga el 23 de agosto, después de una victoria por 3-1 sobre el Partizan Beograd en la fase de clasificación de la Conference League. La derrota por 3-0 ante el Deportivo Alavés fue el punto más bajo de esa racha. A lo largo de esos cinco encuentros, el Getafe marcó seis goles y encajó seis, y sus dos partidos oficiales produjeron cuatro de esos tantos.

Los últimos cinco partidos del Deportivo de La Coruña se saldaron con una victoria, tres empates y una derrota. Su compromiso más reciente fue un empate 1-1 con el Elche en LaLiga el 17 de agosto. Ganó 1-0 al Genoa en un amistoso el 8 de agosto y empató 1-1 con la Fiorentina dos días antes. Una derrota por 1-0 frente al Real Madrid completa la secuencia. El Deportivo marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

GET

GET - Formulario

PBE
W3-1
SAN
W1-0
PBE
L2-1
OSA
L1-0
CEL
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
COR

COR - Formulario

RMA
L0-1
ELC
D1-1
MAL
D1-1
VAL
W3-1
VIL
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Getafe vs Deportivo de La Coruña: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en LaLiga el 28 de febrero de 2018, cuando el Getafe recibió al Deportivo y ganó por 3-0. En los últimos cinco duelos registrados, el Getafe suma tres victorias por una del Deportivo, con un empate. Ambos equipos también se enfrentaron en septiembre de 2017, cuando el Deportivo ganó 2-1 en casa, y firmaron un empate sin goles en diciembre de 2015.

Cara a cara

GetafeEmpateDeportivo de A Coruna
3
1
1
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
3
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
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Deportivo de A Coruna
COR
2
Getafe badge
Getafe
GET
1
F
Primera División
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
F
Primera División
Getafe badge
Getafe
GET
2
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Getafe vs Deportivo de La Coruña: clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Getafe ocupa la octava plaza y el Deportivo de La Coruña es décimo.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
W
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
W
W
W
L
W
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
W
W
W
L
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
L
W
W
L
W
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
L
W
W
D
L
6
AlavésAlavésALA
7322116+511
D
L
L
W
W
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
L
D
W
W
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
W
L
W
D
W
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
W
W
L
L
L
10
Athletic ClubAthletic ClubATH
622276+18
D
D
W
W
L
11
GetafeGetafeGET
722347-38
W
L
D
D
L
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
W
L
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
L
L
L
W
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
W
D
D
D
L
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
L
L
W
L
W
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
L
L
D
W
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
L
W
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
7034312-93
L
L
D
D
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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