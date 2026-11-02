El Getafe recibe al Atlético de Madrid el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

En su último enfrentamiento de LaLiga, disputado en marzo de 2026, el Atlético de Madrid se impuso por un ajustado 1-0. La última victoria oficial del Getafe ante su rival de la capital llegó en un reñido partido de LaLiga en marzo de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Getafe contra el Atlético de Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Getafe contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

El Getafe contra el Atlético de Madrid se disputa el domingo 22 de noviembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 15:00 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para un partido de LaLiga entre el Getafe y el Atlético de Madrid:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en las páginas web oficiales de los clubes. Para los partidos que el Getafe disputa como local en el Coliseum, puedes consultar su portal oficial de venta de entradas. Para los partidos fuera de casa o la distribución general de entradas de LaLiga, la página web oficial del Atlético de Madrid ofrece acceso a entradas generales y opciones de hospitalidad VIP.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe contra el Atlético de Madrid de LaLiga?

Estos son los rangos de precios de las entradas para el próximo partido de LaLiga entre el Getafe y el Atlético de Madrid, divididos entre los canales oficiales de los clubes y las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen partir de unos 30 a 50 € .

Suelen partir de unos . Asientos en las bandas y en la grada inferior: Suelen costar entre 120 y 250 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias exclusivas de hospitalidad del club cuestan entre 250 y más de 500 € por persona e incluyen asientos acolchados de categoría superior y acceso a una sala VIP.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Opciones más económicas: Parten de unos 190 a 220 € para zonas de la grada superior o de los fondos.

Parten de unos para zonas de la grada superior o de los fondos. Asientos en las bandas y de categoría superior en reventa: Cuestan entre 350 y más de 650 € , según la disponibilidad y el tiempo que falte para el partido.

Cuestan entre , según la disponibilidad y el tiempo que falte para el partido. Precio medio de mercado: Entre 300 y más de 600 €, según el sector exacto y la disponibilidad.

Getafe contra Atlético de Madrid en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Getafe y el Atlético de Madrid

El Getafe solo ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con dos empates y dos derrotas en ese periodo. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Rayo Vallecano en LaLiga, y la derrota por 3-0 en casa frente al Barcelona a principios de octubre sigue siendo uno de los peores momentos de su racha reciente. En esos cinco partidos, el equipo de Bordalas marcó cuatro goles y encajó seis, unas cifras que reflejan la fragilidad defensiva que le ha pasado factura en las últimas semanas.

El Atlético de Madrid llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, en los que ha marcado diez goles y solo ha encajado dos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 a domicilio ante el Stuttgart en la Champions League y, antes de eso, venció al Espanyol por 1-0 en LaLiga. Una victoria por 2-0 ante el Manchester United en la Champions League y un triunfo por 2-1 frente al Real Madrid también ponen de manifiesto el nivel que ha mostrado el equipo de Simeone en las distintas competiciones.

Getafe contra Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos directos

El último enfrentamiento oficial entre ambos equipos tuvo lugar en marzo de 2026, cuando el Atlético ganó 1-0 en casa en LaLiga. En los últimos cinco duelos entre todas las competiciones, el Atlético de Madrid lleva una clara ventaja, con cuatro victorias por una del Getafe, lograda en un partido de LaLiga en marzo de 2025. Un amistoso de pretemporada disputado en julio de 2026 también terminó 4-1 a favor del Atlético, lo que refuerza la diferencia entre ambos equipos en sus enfrentamientos recientes.