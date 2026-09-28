Cómo conseguir entradas para el Georgia vs Ucrania: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Los fervientes aficionados al fútbol de Tiflis se frotan las manos de alegría, ya que podrán ver a Georgia disputar dos partidos internacionales en casa en el espacio de cuatro días este mes de septiembre.

Tras su estreno en la UEFA Nations League contra Irlanda del Norte en la capital georgiana, los Jvarosnebi (Los Cruzados) se medirán después a Ucrania en el Boris Paichadze Dinamo Arena el lunes 28 de septiembre, durante la jornada 2 de la fase de liga de la competición. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Además de Irlanda del Norte y Ucrania, Georgia también tiene a Hungría en su grupo (grupo 2 de la Liga B). Se enfrentará a los tres equipos en casa y fuera durante la fase de liga, para un total de seis partidos.

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el equipo que termine cuarto en cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que acaben segundos y terceros de cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se jugarán a doble partido, en casa y fuera.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares donde comprarlas.

¿Cuándo es el partido Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League?

El Georgia vs Ucrania se disputa en el Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiflis) el lunes 28 de septiembre, con saque inicial programado para las 20:00 (GET).

UEFA Nations League B - Jornada 2 28 sept 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Cómo comprar entradas para el Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League salieron primero a la venta a finales de agosto.

Para las secciones generales y de aficionados de Georgia: La Federación Georgiana de Fútbol vende las principales entradas del estadio por internet exclusivamente a través del portal oficial georgiano de venta de entradas (Biletebi.ge).

Para las secciones visitantes de Ucrania: La Asociación Ucraniana de Fútbol gestiona directamente la asignación para la afición visitante (sectores 9 y 10).

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League?

Los precios oficiales de las entradas para el partido Georgia vs Ucrania de la UEFA Nations League en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis oscilan entre 20 y 100 GEL (lari georgiano), lo que equivale aproximadamente a entre 6 y 33 €.

La estructura oficial de precios se divide en cuatro niveles distintos según la ubicación de los asientos y la visibilidad del campo:

Categoría 4 - 20 GEL (6 €)

Categoría 3 - 40 GEL (13 €)

Categoría 2 - 70 GEL (23 €)

Categoría 1 - 100 GEL (33 €)

El Boris Paichadze Dinamo Arena está organizado en categorías estándar para ver fútbol:

Categorías 1 y 2 (graderíos lateral inferior y superior) : Son las secciones premium situadas a lo largo de las bandas principales del campo, y ofrecen la visión más clara de la acción.

Categorías 3 y 4 (fondos / detrás de las porterías) : Estas categorías más baratas están ubicadas detrás de las porterías tanto en el anillo inferior como en el superior.

Zona de aficionados visitantes : La Federación Ucraniana de Fútbol confirmó que los sectores dedicados a los seguidores visitantes están situados en los sectores 9 y 10, con acceso por la entrada H desde la calle Metreveli.

Sigue de cerca las webs oficiales de la selección a medida que se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Boris Paichadze Dinamo Arena

El Boris Paichadze Dinamo Arena, que abrió originalmente como Dinamo Stadium en 1936, es el estadio más grande y famoso de Georgia. Ubicado en el corazón de la capital, Tiflis, tiene una capacidad para 54.549 espectadores. Es la orgullosa casa del FC Dinamo Tbilisi, de la selección nacional de fútbol de Georgia y de la selección nacional de rugby de Georgia.

Durante la década de 1970, el Dinamo Tbilisi se convirtió en un equipo muy exitoso y, para responder al crecimiento de la afluencia, el estadio fue completamente reconstruido en 1976.

Después de que Georgia lograra la independencia, el estadio fue rebautizado en honor a Boris Paichadze, un legendario héroe goleador de la década de 1940, considerado ampliamente uno de los mejores futbolistas de la historia de Georgia.

En 2006, el estadio se sometió a una enorme modernización. Para cumplir con las normas de seguridad y de la UEFA, fue transformado en un estadio con todos los asientos. Esto redujo drásticamente la capacidad desde sus antiguas cifras descomunales hasta su formato actual.

Momentos memorables en el Boris Paichadze Dinamo Arena:

Hundiendo al Liverpool (1979) : El Dinamo Tbilisi recibió a la potencia europea Liverpool en un partido de la Copa de Europa. El Dinamo arrasó por completo al Liverpool con un 3-0. Aunque la capacidad oficial era menor, informes locales señalan que unos impresionantes 110.000 aficionados se apiñaron en el estadio de pie en pasillos y zonas de paso. Sigue siendo el récord absoluto de asistencia del recinto.

El mar de antorchas (1981) : Después de que el Dinamo Tbilisi ganara la prestigiosa Recopa de Europa 1980-81 en Alemania, regresó a casa para celebrarlo. Más de 80.000 aficionados abarrotaron el estadio con antorchas encendidas para dar la bienvenida a sus héroes en una celebración icónica y resplandeciente.

El duelo totalmente español (2015) : El estadio atrajo el foco del fútbol mundial cuando albergó la Supercopa de la UEFA de 2015. En un choque vibrante, el Barcelona derrotó al Sevilla por 5-4 ante un lleno absoluto.

Una obra maestra de padre e hijo: El estadio es una rara maravilla arquitectónica que fue construida originalmente por un padre (Archil Kurdiani) en 1936 y luego completamente reinventada por ese mismo padre trabajando junto a su hijo arquitecto (Gia Kurdiani) 40 años después.

Cómo llegar

Dado que el Boris Paichadze Dinamo Arena se encuentra en una zona comercial céntrica y muy transitada, justo al norte del centro de Tiflis, se recomienda encarecidamente el transporte público frente al coche.

En metro: El metro de Tiflis es barato (1 GEL), rápido y evita el tráfico de los días de partido.

Station Square (Vagzalis Moedani): es el principal intercambiador donde confluyen la Primera Línea (línea roja) y la línea Saburtalo (línea verde). Sal de la estación, camina por la calle Tevedore Megvedeli, gira a la izquierda en la calle Tsabadze y verás el estadio.

En autobús: Muchos autobuses urbanos paran directamente fuera o a menos de cinco minutos a pie del estadio.

Las líneas 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 y 476 paran justo al lado del estadio o cerca del intercambiador de metro Tsereteli. Si viajas desde zonas céntricas, las líneas 31 y 37 salen directamente desde la avenida Rustaveli hasta Station Square.

En tren: Si llegas desde fuera de Tiflis, como Batumi, Kutaisi o Gori, puedes tomar un tren regional. Baja en la estación central de ferrocarril de Tiflis, en Station Square. El estadio está situado a solo unas pocas manzanas al norte de los andenes, por lo que se puede llegar con un fácil paseo de 10 minutos.

En coche: En general, no se recomienda conducir por cuenta propia debido al tráfico extremo y al aparcamiento limitado en días de evento. No hay un aparcamiento público específico en el estadio, pero puedes dejar tu vehículo en el aparcamiento de la estación central de Tiflis y recorrer a pie la distancia restante hasta el estadio.

Georgia vs Ucrania en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Georgia vs Ucrania: forma reciente

Clasificación FIFA: Georgia (#72) vs Kosovo (#33)

Georgia aspira a mantener en casa su racha invicta de 2026, después de empates amistosos con Israel y Rumanía y de una victoria ante Baréin en Tiflis desde marzo de este año. Su última derrota como local fue contra España (0-4) en un clasificatorio para el Mundial el pasado noviembre.

Ucrania reaccionó bien tras su decepcionante derrota ante Suecia en los play-offs del Mundial, logrando victorias amistosas contra Albania y Polonia en marzo.

Georgia vs Ucrania: historial reciente de enfrentamientos directos

Georgia nunca ha derrotado a Ucrania, con un balance global entre ambas selecciones de 7 victorias para Ucrania, 4 empates y 0 triunfos para Georgia en 11 enfrentamientos anteriores. Ucrania marcó un total de 17 goles en esos partidos, mientras que Georgia anotó 6.

Durante la campaña 2024-25 de la UEFA Nations League, ambos equipos se repartieron los puntos (1-1) cuando se enfrentaron en Georgia, y Ucrania se llevó una victoria por 1-0, en Polonia, cuando volvieron a verse las caras un mes después.

Grp. 2 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Irlanda del Norte NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 W 2 Ucrania UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 W 3 Georgia GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 L 4 Hungría HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 L Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



