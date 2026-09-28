Cómo conseguir entradas para el Gales vs Noruega: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Gales regresa a la máxima categoría de la UEFA Nations League. El combinado galés no perdió en la última edición de la competición, con tres victorias y tres empates en sus partidos, y acabó líder de su grupo. Reserva ya tus entradas para sus próximos encuentros.

Tras dos duros partidos de la UEFA Nations League a domicilio contra Portugal y Dinamarca, Gales regresa a casa para enfrentarse a Noruega el jueves 1 de octubre, durante la jornada 3 de la fase de liga.

Gales jugará contra los otros tres equipos, tanto en casa como fuera, durante la fase de liga, seis partidos en total, y los dos primeros avanzarán a los cuartos de final en marzo.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ahora mismo tus entradas para el Gales vs Noruega de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la UEFA Nations League entre Gales y Noruega?

El Gales vs Noruega se disputa en el Cardiff City Stadium de Cardiff el jueves 1 de octubre, con inicio programado a las 19:45 (BST).

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Cómo comprar entradas para el Gales vs Noruega de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Gales y Noruega se pusieron a la venta online en el portal FAW eTickets.

La FAW dividió la venta de entradas en dos fases:

Venta prioritaria : se abrió a las 12:00 del viernes 11 de septiembre para los miembros del Red Wall 2026-28, que podían comprar hasta 4 entradas cada uno.

Venta general : se abrió a las 12:00 del miércoles 16 de septiembre para el público en general, permitiendo hasta 10 entradas por compra.

Para los aficionados noruegos visitantes, las entradas se asignaron a través de la Federación Noruega de Fútbol (NFF).

Si buscas conseguir asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gales vs Noruega de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido de la UEFA Nations League entre Gales y Noruega partían de 30,00 £ para adultos y 9,50 £ para júnior, de 16 años o menos.

La Football Association of Wales (FAW) clasifica las entradas individuales para los partidos en tres franjas de precio distintas en función de la visibilidad desde los asientos.

Categoría 1 (Premium / Laterales) : estos asientos prémium se encuentran a lo largo de las principales bandas del terreno de juego. Esto incluye la Grandstand (West) y la Ninian Stand (East), que ofrecen las vistas más equilibradas de la acción. (Rango de precios: 15-40 £)

Categoría 2 (Estándar / Esquinas) : estos asientos estándar están ubicados donde los laterales se unen con los fondos, y ofrecen vistas diagonales del campo. (Rango de precios: 10-35 £)

Categoría 3 (Grada familiar / Fondo) : están situados detrás de las porterías. Incluye la Canton Stand, hogar de los grupos de aficionados más ruidosos, y la grada familiar designada. (Rango de precios: 5-30 £)

Sigue de cerca los sitios oficiales de la selección según se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Cardiff City Stadium

El Cardiff City Stadium es un importante recinto deportivo de Gales, sede tanto del Cardiff City Football Club como de la selección de fútbol de Gales. Inaugurado oficialmente en 2009, es el segundo estadio más grande de Gales, por detrás del Principality Stadium, con una capacidad de 33.280 espectadores.

Durante 99 años, el Cardiff City jugó en el legendario e intimidante Ninian Park. A comienzos de los 2000, el viejo estadio se había quedado anticuado y se aprobaron los planes para una nueva arena con todos los asientos para ayudar al club a modernizarse.

La construcción comenzó en 2007 en el emplazamiento del antiguo Leckwith Athletics Stadium, con un coste del proyecto de alrededor de 48 millones de libras. El nuevo Cardiff City Stadium abrió sus puertas con un amistoso contra el club escocés Celtic en julio de 2009, que terminó con empate 0-0.

Momentos memorables en el Cardiff City Stadium

La épica ante Bélgica (2015) : Gales derrotó a Bélgica por 1-0 gracias a un legendario gol de Gareth Bale, estableciendo un récord de asistencia en el estadio de 33.280 espectadores y allanando el camino para su histórica trayectoria en la Euro 2016.

Clasificación para el Mundial (2022) : la 'Red Wall' cantó con todas sus fuerzas bajo los focos mientras Gales derrotaba a Ucrania por 1-0, lo que significó su clasificación para su primera Copa del Mundo de la FIFA en 64 años.

Real Madrid y la Supercopa de la UEFA (2014) : el recinto fue protagonista cuando acogió la Supercopa de la UEFA. El Real Madrid derrotó al Sevilla por 2-0, con la superestrella Cristiano Ronaldo marcando ambos goles sobre el césped de Cardiff.

Rock and Roll: por supuesto, no solo se utiliza para el deporte. El estadio es un gran recinto de conciertos y ha acogido a enormes artistas musicales, entre ellos Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart y Stereophonics.

Cómo llegar

En tren: una de las formas más sencillas de llegar al estadio desde el centro de Cardiff.

Estación de Ninian Park: es la estación más cercana, a solo 5 minutos a pie de las puertas del estadio.

Estación de Grangetown: otra opción excelente, a solo 10 minutos a pie del estadio.

En autobús: Cardiff cuenta con rutas regulares de autobús que paran justo al lado del estadio.

Shuttle de día de partido (Ruta 95): durante la temporada de fútbol, Cardiff Bus opera autobuses lanzadera especiales. Salen cada 15 minutos a partir de 2 horas antes del inicio del partido, con salida desde Wood Street (parada JB) en el centro de la ciudad.

Rutas estándar: puedes coger los autobuses 1, 2, 95 o 95A desde el centro de la ciudad. Bájate en Sloper Road o en la parada de ASDA Leckwith Road.

En coche: se llega fácilmente al estadio desde la autopista, y está ubicado en el código postal CF11 8AZ.

Indicaciones: sal de la autopista M4 en la salida 33. Toma la autovía A4232 en dirección Cardiff/Barry y después coge la salida B4267 señalizada hacia el estadio.

Aparcamiento: los aparcamientos del estadio suelen cerrar 60 minutos antes del inicio del partido por motivos de seguridad. Evita aparcar en el parque comercial cercano, ya que tiene un límite estricto de 90 minutos y se multa mucho en los días de partido.

Gales vs Noruega, UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Gales vs Noruega: forma reciente

Ranking FIFA: Gales (n.º 38) vs Noruega (n.º 19)

Gales encadena actualmente cuatro partidos sin ganar. Desde que Bosnia y Herzegovina acabó con sus sueños mundialistas en el play-off de marzo, ha empatado dos amistosos, contra Irlanda del Norte y Ghana, y ha perdido ante Rumanía.

Noruega llega reforzada por su rendimiento de verano en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Superó todas sus actuaciones anteriores en la escena global al alcanzar los cuartos de final. Se han marcado al menos 2 goles en cada uno de los últimos ocho partidos de Noruega y no ha dejado su portería a cero en ninguno de esos encuentros.

Gales vs Noruega: historial reciente entre ambos

El historial total entre Gales y Noruega es de 4 victorias para Noruega, 3 victorias para Gales y 4 empates en 11 enfrentamientos. En esos encuentros, Noruega marcó 15 goles y Gales 14.

El último partido entre ambos equipos tuvo lugar en 2011, con una cómoda victoria de Gales por 4-1 ante Noruega en un amistoso disputado en el Cardiff City Stadium. Gareth Bale abrió el marcador con una volea, seguido por un disparo con efecto del actual seleccionador galés, Craig Bellamy. Noruega recortó distancias por medio de Erik Huseklepp, pero un doblete tardío del suplente Sam Vokes selló una dominante victoria de Gales.