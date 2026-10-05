Cómo conseguir entradas para el Galatasaray vs Fenerbahçe: información sobre el Derbi Intercontinental, precios de las entradas de octubre y dónde comprarlas

Siempre hay un ambiente electrizante garantizado cuando los dos clubes más grandes de Turquía, Galatasaray y Fenerbahçe, se enfrentan en Estambul, ya sea en el estadio Ali Sami Yen (Rams Park) o en el estadio Şükrü Saracoğlu. Galatasaray será el anfitrión del próximo y esperadísimo "Derbi Intercontinental" el lunes 26 de octubre, y tú podrías estar en este épico partido de la Süper Lig reservando tus entradas hoy mismo.

Galatasaray aspira a conquistar esta temporada un quinto título consecutivo de la liga turca, lo que supondría un récord, pero puede esperar una dura oposición de sus rivales de la ciudad, entre otros. Aunque Fenerbahçe no se corona campeón desde la temporada 2013/14, sigue estando en la pelea por los títulos, tras terminar segundo en las últimas cinco campañas de la Süper Lig.

Con nombres estelares como Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood y Mattéo Guendouzi, todos listos para saltar al campo, el último duelo entre los dos gigantes de Estambul apunta a ser otra cita imperdible.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un sitio en el próximo partido entre Galatasaray y Fenerbahçe, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el próximo partido entre Galatasaray y Fenerbahçe?

Fecha Partido (hora local) Estadio (ubicación) Entradas Lunes, 26 de octubre Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe (21:30 TRT) Rams Park (Estambul) Entradas 20/21/22 de marzo Süper Lig: Fenerbahçe vs Galatasaray (Por confirmar) Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas para el Galatasaray vs Fenerbahçe

Las entradas oficiales para el "Derbi Intercontinental" entre Galatasaray y Fenerbahçe en Rams Park pueden comprarse online a través de Passo, la plataforma oficial centralizada de venta de entradas de Turquía.

Para el próximo partido, programado para el lunes 26 de octubre de 2026, se espera que las entradas a través de los canales oficiales salgan a la venta entre 3 y 5 días antes del encuentro.

Sin embargo, al tratarse de una de las rivalidades con mayor demanda del mundo, conseguir un asiento oficial exige sortear estrictas ventanas de prioridad del club.

Ventana de prioridad : se abrió primero exclusivamente para los titulares de tarjetas prémium del club, como los poseedores de GSPlus Premium o GSPara, y para los miembros oficiales del club.

Poseedores de Passolig del Galatasaray : se abrió después para los aficionados habituales que tienen una tarjeta Passolig vinculada al Galatasaray.

Venta general al público : se abrió en último lugar solo si quedaban entradas. Como la capacidad de más de 53.000 espectadores de RAMS Park está muy condicionada por los abonados, las asignaciones para el derbi son extremadamente limitadas y rara vez, por no decir nunca, llegan a la fase de venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el partido entre Galatasaray y Fenerbahçe en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales vendedores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Galatasaray vs Fenerbahçe?

Los precios oficiales de las entradas para el mediático derbi entre Galatasaray y Fenerbahçe en RAMS Park oscilan oficialmente entre las ₺2.500 para los asientos más asequibles y las ₺55.000 para las categorías VIP ultra prémium (45-1.000 €)

Debido a la enorme magnitud de este partido, estos precios suponen un aumento significativo en comparación con los encuentros habituales de la Süper Lig.

La estructura oficial de precios publicada por el club detalla cuánto cuesta cada categoría de asiento:

Tribuna oeste (Batı) : incluye las categorías Premium, Delux, Lux y Classic. Es la grada principal y cuenta con hospitalidad prémium de élite, palcos corporativos de lujo y salas VIP. (Precio: ₺50.000-₺55.000)

Tribuna este (Doğu) : abarca las categorías 1 a 4. Excelentes vistas de primera clase, al estilo televisivo, a lo largo de la banda principal opuesta a los banquillos. (Precio: ₺25.000-₺35.000)

Tribunas norte y sur (Kuzey & Güney) : abarcan las categorías 7 a 11. Están situadas justo detrás de las porterías. Estas zonas albergan a los aficionados más ruidosos y a los grupos ultra, por lo que ofrecen un ambiente muy enérgico, aunque con una perspectiva menos estratégica del planteamiento táctico. (Precio: ₺2.500-₺19.000)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre RAMS Park

RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Ha sido el campo del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene una capacidad de 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el estadio Ali Sami Yen, que había estado en uso durante más de 60 años y era famoso por su ambiente increíblemente intenso, aparentemente estaba al borde del colapso y podría haberse producido un gran desastre en el estadio si hubiera seguido utilizándose.

Partidos memorables disputados en RAMS Park

El récord de ruido : en 2011, durante el feroz derbi del Galatasaray contra el Fenerbahçe, la apasionada afición del estadio estableció un récord Guinness por el rugido de público más alto en un estadio deportivo, al alcanzar unos increíbles 131,76 decibelios, más fuerte que el despegue de un motor a reacción.

Noches de la Champions League : el recinto ha acogido espectaculares noches europeas contra gigantes continentales como Real Madrid, Barcelona y Manchester United. Estuvieron marcadas por enormes e impresionantes tifos en todo el estadio creados por el principal grupo de aficionados, ultrAslan.

Récord de energía solar: el techo del estadio está cubierto por más de 10.000 paneles solares. Esta instalación generó 4,2 megavatios de electricidad, lo que le valió otro récord Guinness por la producción solar más potente desde el techo de un estadio deportivo.

Galatasaray vs Fenerbahçe: todo lo que necesitas saber

Galatasaray vs Fenerbahçe: historial reciente cara a cara

En el histórico Derbi Intercontinental (Kıtalararası Derbi), el Fenerbahçe tiene ventaja en el cara a cara histórico sobre el Galatasaray entre todos los partidos oficiales y amistosos.

La rivalidad se remonta a su primer enfrentamiento en 1909, que ganó el Galatasaray por 2-0. Desde entonces, los dos clubes han disputado 406 partidos. El Fenerbahçe ha ganado 150 de esos encuentros, el Galatasaray 131 y ha habido 125 empates.

El Galatasaray ganó su enfrentamiento más reciente contra su rival ciudadano por 3-0, cuando ambos se midieron en un partido de Süper Lig en Rams Park en abril. Sin embargo, tres meses antes, en enero, el Fenerbahçe se llevó el derecho a presumir, y un trofeo, al imponerse por 2-0 a su rival en la final de la Supercopa de Turquía en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.



