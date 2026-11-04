El Galatasaray recibe al Aston Villa el martes 24 de noviembre de 2026 en el Rams Global Stadyumu de Estambul.

No constan enfrentamientos oficiales entre el Galatasaray y el Aston Villa en competiciones de la UEFA, por lo que este próximo partido de la Champions League será el primero entre ambos clubes. El Aston Villa viaja al Rams Park en una excelente racha europea, marcada por sus destacadas actuaciones en la fase de grupos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Galatasaray contra el Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Galatasaray contra el Aston Villa de la Champions League?

El Galatasaray contra el Aston Villa se disputa en el Rams Global Stadyumu de Estambul el martes 24 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

¿Cómo comprar entradas para el Galatasaray contra el Aston Villa de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el Galatasaray contra el Aston Villa de la Champions League en el RAMS Park:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Comprar directamente a través de los canales oficiales de los clubes, como el sistema oficial de venta de entradas del Galatasaray o su portal asociado, es la principal opción y la más segura para conseguir entradas a su precio original.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se han agotado las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Galatasaray contra el Aston Villa de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la fase de liga de la Champions League entre el Galatasaray y el Aston Villa varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas norte y sur (detrás de las porterías): Aproximadamente de 20 € a 35 € , aunque estas entradas asequibles suelen agotarse al instante durante los periodos de venta prioritaria para los socios del club.

Aproximadamente , aunque estas entradas asequibles suelen agotarse al instante durante los periodos de venta prioritaria para los socios del club. Esquinas y sectores laterales: Aproximadamente de 38 € a 160 € , según la zona y la demanda.

Aproximadamente , según la zona y la demanda. Grada este (asientos a lo largo del campo): Aproximadamente de 73 € a 290 € para los asientos con mejores vistas del campo en las zonas inferiores o superiores.

Aproximadamente para los asientos con mejores vistas del campo en las zonas inferiores o superiores. Grada oeste y experiencias VIP: Desde unos 205 € hasta 870 € o más por paquetes de hospitalidad exclusivos y asientos de lujo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas generales y asientos en la grada superior: Desde unos 190 € hasta 240 € .

Desde unos . Reventa de asientos a lo largo del campo y en la grada inferior: Normalmente, de 350 € a 600 € o más , según la disponibilidad en cada sector.

Normalmente, , según la disponibilidad en cada sector. Reventa de asientos exclusivos a lo largo del campo y entradas VIP: Los precios pueden ir de 800 € a 2.400 € o más.

Galatasaray contra Aston Villa en la Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Galatasaray y el Aston Villa

El Galatasaray ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el Lille en la Champions League, y también venció por 3-1 al Kasimpasa en la Super Lig. El empate llegó en un amistoso contra el Pendikspor que terminó 3-3, mientras que la derrota fue un 4-1 ante el Barcelona en Europa. En esos cinco partidos, el Galatasaray ha marcado once goles y ha encajado trece.

El Aston Villa atraviesa un excelente momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. En su encuentro más reciente ganó por 3-1 al Viking en la Champions League, y también goleó por 6-0 al Fenerbahce en Europa anteriormente en la fase de grupos. Un empate 2-2 en el campo del Brentford en la Premier League fue el único partido de esa racha en el que se dejó puntos. El Aston Villa ha marcado trece goles y ha encajado cuatro en esos cinco encuentros, un balance que pone de relieve su peligro ofensivo antes de viajar a Estambul.

Galatasaray contra Aston Villa: enfrentamientos recientes

Los datos disponibles no recogen ningún enfrentamiento oficial anterior entre el Galatasaray y el Aston Villa. Este partido de la Champions League será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en una competición oficial de la UEFA.