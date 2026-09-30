Cómo conseguir entradas para el Fulham vs Hull City: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

El Fulham se enfrenta al Hull City el sábado 17 de octubre de 2026 en Craven Cottage, en Londres.

Fulham y Hull City comparten una rivalidad históricamente muy igualada, con 7 victorias para cada uno y 2 empates en sus últimos 16 enfrentamientos oficiales. En su duelo más reciente, el 7 de enero de 2023, el Fulham logró una victoria a domicilio por 0-2 ante el Hull City en la tercera ronda de la FA Cup.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs. Hull City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Fulham vs. Hull City de la Premier League?

El Fulham vs. Hull City se disputa en Craven Cottage, en Londres, el sábado 17 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 17 oct 2026 - 10:00 Craven Cottage

¿Cómo comprar entradas para el Fulham vs. Hull City de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Fulham y Hull City, puedes seguir estos pasos:

Página web oficial del club (canal principal) : visita el portal oficial de venta de entradas del Fulham FC. Las entradas suelen salir primero para los socios del club antes de ponerse a la venta al público general, dependiendo de la disponibilidad. Paquetes oficiales de hospitality : si las entradas estándar están agotadas, hay disponibles paquetes oficiales de hospitality para el día de partido directamente a través de la web del Fulham, con asientos premium y opciones de restauración. Plataformas secundarias de entradas : las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos anunciados por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs. Hull City de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Fulham vs. Hull City en Craven Cottage dependen de si compras entradas oficiales de admisión general o entradas en el mercado secundario:

Precios oficiales del club (valor nominal)

El Fulham clasifica los partidos en niveles de precios:

Admisión general para adultos: suele oscilar entre 35 £ y 80 £ dependiendo de la grada, como la Johnny Haynes Stand, el Hammersmith End o la Riverside Stand.

Tarifas reducidas (mayores de 65 / jóvenes de 18 a 21 años): suelen oscilar entre 25 £ y 60 £ .

Júnior (menores de 18): suelen oscilar entre 15 £ y 30 £ .

Descuento para socios oficiales: los miembros oficiales del club suelen recibir un descuento de 5 £ a 10 £ sobre los precios de admisión general.

Aficionados visitantes: con un tope de 30 £ por entrada de adulto, de acuerdo con las normas de la Premier League.

Mercado secundario y reventa

Debido a que la demanda de los partidos de Premier League es alta, las entradas en plataformas secundarias de venta como StubHub se negocian a precios dinámicos dictados por la oferta:

Precios de reventa: las plataformas secundarias de entradas actualmente ofrecen asientos desde aproximadamente 75 £ a 125 £ , con localidades premium o centrales que llegan hasta 395 £ a 495 £ .

Paquetes de hospitality: los paquetes premium de hospitality para el día de partido directamente a través del Fulham suelen arrancar en 250 £ a 450 £+ dependiendo de lo que incluyan en restauración y sala lounge.

Fulham vs. Hull City de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fulham vs. Hull City

El Fulham llega a este encuentro con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-3 ante el Crystal Palace en la Premier League el 5 de septiembre, y también perdió por 1-0 contra el Sunderland y por 2-3 ante el Chelsea en la liga. La única victoria oficial de los Cottagers en esta racha llegó ante el AFC Wimbledon en la Carabao Cup. El Fulham ha marcado siete goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos del Hull City en todas las competiciones dejaron tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Sunderland en la Carabao Cup el 8 de septiembre, pero en la Premier League sigue invicto, con un empate 0-0 ante el Aston Villa y una victoria por 0-1 en casa del Coventry City. El Hull derrotó al Manchester United por 2-0 y al Stoke City en los penaltis en la Carabao Cup anteriormente en esta racha. Los Tigers han marcado cuatro goles y han encajado tres en esos cinco partidos.

Fulham vs. Hull City: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes llegó en la FA Cup el 7 de enero de 2023, cuando el Fulham ganó por 0-2 a domicilio ante el Hull City. En los últimos cinco encuentros registrados, el Fulham suma tres victorias por una del Hull City, con un partido que no tuvo ganador. Los cinco encuentros se disputaron en la FA Cup o en la Championship, sin partidos de Premier League incluidos en el conjunto de datos.