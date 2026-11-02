Cómo conseguir entradas para el Fulham-Newcastle United: Precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

El Fulham recibe al Newcastle United el sábado 7 de noviembre de 2026 en Craven Cottage, Londres.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 24 de mayo de 2026, el Fulham logró una sólida victoria por 2-0 ante el Newcastle United en Craven Cottage. En sus últimos cinco duelos en todas las competiciones, el Newcastle lleva una ligera ventaja, con tres triunfos frente a los dos del Fulham.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham contra el Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Fulham contra el Newcastle United de la Premier League?

El Fulham contra el Newcastle United se disputa en Craven Cottage, Londres, el sábado 7 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 10:00 Craven Cottage

¿Cómo comprar entradas para el Fulham contra el Newcastle United de la Premier League?

Si quieres conseguir entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Fulham y el Newcastle United en Craven Cottage, el 7 de noviembre de 2026, tienes varias opciones de compra según tus preferencias:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma principal y más fiable de comprar entradas normales es hacerlo directamente a través de la web oficial del Fulham FC. Por lo general, esto requiere crear una cuenta de socio gratuita o de pago, y las entradas se ponen a la venta por fases según la categoría de socio y el historial de asistencia a partidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las entradas de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham contra el Newcastle United de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Fulham y el Newcastle United en Craven Cottage varían según se compren a través de los canales oficiales del club o de plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Las entradas normales de adulto de acceso general para los partidos de la Premier League en Craven Cottage suelen costar entre 35 £ y más de 100 £ , según la zona de asientos y la categoría del partido (por ejemplo, la tribuna Johnny Haynes, la Riverside o los fondos).

para los partidos de la Premier League en Craven Cottage suelen costar , según la zona de asientos y la categoría del partido (por ejemplo, la tribuna Johnny Haynes, la Riverside o los fondos). Los paquetes oficiales de hospitality y VIP parten de unas 225 £ o más por persona e incluyen acceso a salas exclusivas y asientos acolchados.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Las entradas normales para este partido cuestan alrededor de 75 £ en las gradas superiores o las zonas de los fondos.

para este partido cuestan alrededor de en las gradas superiores o las zonas de los fondos. Los precios medios rondan las 189 £, mientras que los asientos prémium o con vistas desde los laterales alcanzan precios más altos según la demanda a medida que se acerca el día del partido.

Fulham contra Newcastle United en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fulham y el Newcastle United

El Fulham ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Manchester United en la Premier League, y también empató 0-0 con el Liverpool anteriormente en esta serie de encuentros. Su única victoria llegó en la Carabao Cup ante el West Ham United, por 2-3. El Fulham ha marcado seis goles y ha encajado siete en esos cinco partidos.

El Newcastle ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, ha empatado uno y ha perdido otro. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Hull City en la Premier League el 19 de septiembre, y anteriormente en esta serie de partidos también venció por 2-0 al Tottenham Hotspur. Su única derrota fue por 4-1 ante el Leeds United en la Premier League. El Newcastle ha marcado diez goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

Fulham contra Newcastle United: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar en la Premier League el 24 de mayo de 2026, cuando el Fulham venció por 2-0 al Newcastle United en Craven Cottage. En los últimos cinco partidos registrados entre ambos, el Newcastle suma tres victorias frente a las dos del Fulham. Los clubes se han enfrentado tanto en la Premier League como en la Carabao Cup. El Newcastle marcó siete goles en esos cinco partidos y el Fulham, nueve.