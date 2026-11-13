El próximo duelo de la Premier League entre el Fulham y el Brentford en Craven Cottage es uno de los partidos más esperados. Previsto para el 12 de diciembre, promete fútbol de gran calidad en uno de los estadios con más historia de Londres.

Este derbi del oeste de Londres siempre ofrece un ambiente intenso y una gran rivalidad. Con ambos clubes decididos a escalar puestos en la clasificación esta temporada, los aficionados pueden esperar un encuentro emocionante, lleno de pasión y orgullo local.

GOAL te ofrece toda la información esencial para conseguir tus entradas desde ya. Aquí encontrarás las fechas de salida a la venta y los precios para este emocionante encuentro.

¿A qué hora comienza el Fulham contra el Brentford de la Premier League?

El Fulham recibe al Brentford en Craven Cottage, en Londres, con el inicio del partido previsto para la hora indicada a continuación.

¿Cómo comprar entradas para el Fulham contra el Brentford de la Premier League?

La mejor opción para comprar entradas para este partido es acudir directamente a las páginas web oficiales del Fulham FC y el Brentford FC. Ambos clubes disponen de un portal de venta de entradas en el que los aficionados pueden asegurar su localidad. Para la afición visitante, las entradas se ofrecen primero en preventa a los abonados y a los titulares de asientos prémium. Después se abren nuevos periodos de venta para socios según sus puntos de fidelidad. El Fulham establece un periodo de preventa similar para sus socios oficiales antes de poner a la venta general las entradas que queden disponibles.

StubHub es una alternativa si se agotan las entradas en la web oficial. La plataforma reúne las localidades disponibles para el partido, lo que permite a los aficionados encontrar entradas incluso cuando se ha agotado la oferta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham contra el Brentford de la Premier League?

Los precios de las entradas para este encuentro de la Premier League varían según la zona elegida en Craven Cottage y la categoría de edad. Las entradas compradas directamente al proveedor oficial parten de 30 £ para adultos, una opción asequible para quienes buscan la entrada más barata disponible. También hay tarifas reducidas para personas mayores y adultos jóvenes, a precios ligeramente inferiores.

Todo lo que necesitas saber sobre el Fulham contra el Brentford

Forma reciente

El Fulham ha sumado cuatro puntos en sus últimos cinco partidos, una racha que incluye dos victorias consecutivas en la Premier League ante el Hull City y el Coventry City antes de que su impulso se frenara con sendos empates frente al Aston Villa y el Newcastle United. Su única derrota en ese periodo llegó ante el Crystal Palace en la Carabao Cup, por lo que su trayectoria liguera ha sido bastante sólida, aunque los resultados se hayan estancado. Los resultados recientes del Brentford son menos alentadores: ha ganado uno, empatado otro y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue la derrota por 2-0 ante el Brighton en la Premier League el 8 de noviembre. En esa racha también cayó eliminado de la Carabao Cup ante el Sunderland y perdió en liga frente al Liverpool. Su única victoria liguera, un 2-0 sobre el Nottingham Forest, es lo más destacado de una etapa marcada por la irregularidad.

Resultados de los últimos enfrentamientos directos

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en la Premier League han sido muy igualados, sin que ninguno haya logrado imponerse con claridad. El Fulham tiene una ligera ventaja, con dos victorias en esos cinco partidos por una del Brentford, mientras que los otros dos terminaron en empate. El encuentro más reciente, disputado en el Gtech Community Stadium en abril de 2026, acabó 0-0. La victoria del Fulham en casa por 3-1 en septiembre de 2025 sigue siendo el resultado más contundente de esta serie.