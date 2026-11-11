El Frosinone recibe al Inter el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stadio Benito Stirpe de Frosinone.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en mayo de 2024, cuando el Inter logró una contundente victoria a domicilio por 5-0. En sus últimos cinco encuentros, el Inter ha marcado 14 goles y solo ha encajado uno.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Frosinone-Inter, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Frosinone-Inter de la Serie A?

El Frosinone-Inter se disputa en el Stadio Benito Stirpe de Frosinone el sábado 5 de diciembre de 2026.

Serie A - Jornada 14 5 dic 2026 - 12:00 Stadio Benito Stirpe

¿Cómo comprar entradas para el Frosinone-Inter de la Serie A?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Frosinone-Inter de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente a través de las páginas web oficiales de los clubes. El portal oficial de venta de entradas del Frosinone Calcio gestiona las localidades para la afición local y la venta al público general, mientras que la plataforma de venta de entradas del FC Internazionale Milano ofrece opciones para los sectores visitantes y los socios del club en general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Frosinone-Inter de la Serie A?

Este es el desglose de precios de las entradas para el Frosinone-Inter de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Suelen costar entre 25 € y 60 € , según la categoría.

Suelen costar entre y , según la categoría. Localidades prémium: Cuestan entre 80 € y más de 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades estándar: Generalmente parten de unos 292 € .

Generalmente parten de unos . Localidades prémium: aproximadamente 521 €, según la ubicación del asiento y la demanda general para el partido.

Frosinone-Inter de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Frosinone y el Inter

El Frosinone llega a este partido con un buen balance reciente: ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros de la Serie A, ha empatado uno y ha perdido otro. En su partido más reciente venció al Torino por 2-0 en casa y también le marcó cinco goles al Lecce en una victoria por 5-1. En esos cinco partidos marcó 18 goles y encajó nueve, incluido un empate 4-4 ante el Atalanta que puso de relieve tanto su peligro en ataque como su fragilidad defensiva. Su única derrota en esa racha fue un 3-0 ante el Napoli.

El Inter ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su única derrota fue un 3-1 ante el Milan en el Derby della Madonnina. Antes de ese tropiezo, el equipo de Chivu venció al Venezia por 2-0, a la Fiorentina por 2-1 y al Shakhtar Donetsk por 1-0 en la Champions League, además de ganar 3-1 a domicilio al Bologna. Marcó ocho goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Frosinone-Inter: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un partido de la Serie A disputado en mayo de 2024, en el que el Inter ganó 5-0 en el Stadio Benito Stirpe. En los cinco enfrentamientos directos más recientes de los que hay constancia, el Inter ha ganado los cinco, con 14 goles a favor y solo uno en contra. El Frosinone aún no ha sumado ningún punto en esos encuentros.