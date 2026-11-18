El Friburgo recibe al Panathinaikos el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

El SC Friburgo y el Panathinaikos no se han enfrentado antes, por lo que este partido de la Conference League de la UEFA será su primer duelo oficial en una competición europea. Este importante encuentro de la quinta jornada será una prueba decisiva para ambos equipos, que buscan puntos vitales de cara al tramo final de la fase de liga.

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¿Cuándo empieza el Friburgo-Panathinaikos de Conference League?

El Friburgo-Panathinaikos se disputa el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Friburgo-Panathinaikos de Conference League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Friburgo-Panathinaikos de Conference League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Para comprarlas directamente a su precio original, las entradas suelen distribuirse a través del portal oficial de venta del club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de Conference League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Friburgo-Panathinaikos de Conference League?

Estos son los precios de las entradas para el Friburgo-Panathinaikos de Conference League:

1. Canales oficiales del club

Asientos estándar o localidades de pie: de 25 € a 60 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Fondos y localidades de pie: de 85 € a 110 €

de 85 € a 110 € Asientos en los laterales y localidades con vistas privilegiadas: de 150 € a 350 € o más

Friburgo-Panathinaikos de Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Friburgo y el Panathinaikos

El Friburgo afronta este partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 en casa ante el Union Berlin en la Bundesliga. Antes había ganado 1-0 a domicilio al Trabzonspor en la Conference League. Su único tropiezo en esa racha fue una derrota por 1-3 ante el Bayern de Múnich. En esos cinco partidos, el Friburgo marcó ocho goles y encajó cinco.

El Panathinaikos ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, sin empates ni derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 a domicilio ante el Iraklis en la Superliga, mientras que en la Conference League venció por 2-1 al CSKA de Sofía. Anteriormente, derrotó por 2-0 al AEK de Atenas y por 1-0 al NFC Volos a domicilio. El Panathinaikos marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Friburgo-Panathinaikos: enfrentamientos recientes

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos entre el Friburgo y el Panathinaikos para este partido. Es posible que se añada más información sobre sus antecedentes cuando se acerque el inicio del encuentro.