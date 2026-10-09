El Freiburg recibe al Bayern de Múnich el domingo 25 de octubre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Freiburg.

El Bayern de Múnich domina históricamente este enfrentamiento, con 38 victorias frente a las 5 del Freiburg en total. Su duelo liguero más reciente en el estadio del Freiburg terminó con una dramática victoria por 3-2 del Bayern de Múnich.

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¿Cuándo es el saque inicial del Freiburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Bundesliga - Jornada 7 25 oct 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Freiburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el SC Freiburg vs. FC Bayern Munich en el Europa-Park Stadion, tienes varias vías principales dependiendo de la disponibilidad y de tu condición de aficionado:

1. Tienda oficial de entradas del SC Freiburg

Sitio web del club y portal de entradas: La vía más directa es a través de la plataforma oficial de venta de entradas del SC Freiburg.

Prioridad para socios: Los socios del SC Freiburg tienen acceso prioritario a los partidos en casa. Como los encuentros de alto perfil contra el FC Bayern Munich suelen agotarse al instante, las entradas rara vez llegan a la venta general.

2. Cupo de entradas para aficionados visitantes del FC Bayern Munich

Sorteo para socios: Las entradas para partidos fuera de casa se distribuyen estrictamente entre los socios oficiales del FC Bayern y las peñas registradas a través de un sistema en línea de solicitud y sorteo en el sitio web oficial del FC Bayern.

3. Mercados secundarios de entradas

Plataformas secundarias de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de admisión general en plataformas secundarias de entradas como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan los cupos primarios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Freiburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el SC Freiburg vs. FC Bayern Munich en el Europa-Park Stadion varían considerablemente según se compren a valor nominal a través de canales oficiales o en mercados secundarios de entradas.

1. Precios oficiales a valor nominal

Las entradas oficiales de día de partido vendidas por el SC Freiburg o el FC Bayern Munich se estandarizan en categorías generales:

Localidades de pie (Stehplatz): 15 € - 20 €

Categoría 3 (anillos superiores / detrás de la portería): 35 € - 50 €

Categorías 1 y 2 (tribuna principal / tribuna opuesta): 60 € - 80 €

Paquetes VIP / hospitality:100 € - 150 €+

2. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta primaria del club, plataformas secundarias de entradas como StubHubofrecen entradas en función de la demanda del mercado:

Precio inicial / mínimo: En torno a 200 € - 300 € para asientos básicos

Precio medio: En torno a 350 € - 700 € en la mayoría de zonas del estadio

Asientos premium / categoría 1:800 € - 1.200 €+

Freiburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Freiburg y Bayern de Múnich

El Freiburg llega a este partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, un balance que refleja un verdadero impulso. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 en casa ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, mientras que su mejor actuación en esa racha fue un contundente 5-0 sobre el Borussia Moenchengladbach. También logró una victoria por 4-1 sobre el Werder Bremen y avanzó en la ronda de clasificación de la Conference League con un triunfo por 4-1 sobre el Motherwell. En esos cinco partidos, el Freiburg marcó 16 goles y encajó cuatro.

El Bayern de Múnich ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con un empate, un 0-0 ante el Schalke 04 en la Bundesliga. Su encuentro más reciente fue la victoria por 7-0 sobre el Union Berlin, que llegó después de un triunfo por 5-0 frente al Bodoe/Glimt en la Champions League. El Bayern ha marcado 15 goles en sus últimos cinco partidos, mientras que solo ha encajado dos, y ha dejado su portería a cero en dos de ellos.

Freiburg vs Bayern de Múnich: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con una victoria por 2-3 del Bayern de Múnich en el Europa-Park Stadion en abril de 2026, con el Bayern remontando para llevarse los tres puntos. En los últimos cinco enfrentamientos directos en la Bundesliga, el Bayern ha ganado tres, con un empate y un resultado en el que el Freiburg estuvo más cerca de la victoria. El Bayern ha sido especialmente dominante en las ediciones recientes de este duelo, incluida una victoria por 6-2 en su propio estadio en noviembre de 2025.