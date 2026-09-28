Cómo conseguir entradas para el Francia vs Bélgica: precios de la Liga de Naciones de la UEFA A, información del partido, ventas de última hora y más

Francia recibe a Bélgica en un espectacular partido de la fase de grupos de la UEFA Nations League en el emblemático Stade de France de Saint-Denis el 5 de octubre de 2026. Este duelo de alto nivel reúne a dos potencias del fútbol europeo que aspiran a acabar en lo más alto de su grupo.

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¿Cuándo es el saque inicial del Francia vs Bélgica de la UEFA Nations League A?

El Francia vs Bélgica se disputa en el Stade de France de Saint-Denis, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stade de France

¿Dónde comprar entradas para el Francia vs Bélgica de la Nations League masculina?

Las entradas oficiales del partido pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que gestiona la venta primaria de los partidos como local de la selección francesa. El portal oficial es la primera opción para conseguir entradas a precio oficial durante las fases de preventa y venta general.

Si las localidades de la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticombo son una buena alternativa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Francia vs Bélgica de la Nations League masculina?

Los precios estándar de las entradas en la web oficial de la FFF empiezan en 25 € para asientos de categoría general detrás de las porterías, con importes que aumentan en función de la ubicación y la zona dentro del Stade de France.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas en el mercado secundario arrancan actualmente en 86 € por asiento, con tarifas que fluctúan según la disponibilidad en tiempo real y la demanda de los aficionados.

Francia vs Bélgica UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Francia vs Bélgica

Francia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con diez goles a favor y ocho en contra en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, un resultado que llegó después de una derrota por 0-2 ante España en el partido por el tercer puesto. Antes de esos tropiezos, Francia mostró su calidad ofensiva con victorias sobre Marruecos (2-0), Paraguay (1-0) y Suecia (3-0).

Los últimos cinco partidos de Bélgica dejaron tres victorias, un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, venció a Estados Unidos por 4-1 y a Senegal por 3-2, y firmó una convincente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos cinco encuentros, con un empate sin goles ante Irán como el único partido en el que no logró marcar.

Francia vs Bélgica: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó 1-2 a favor de Francia, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos directos, Francia ha ganado cuatro veces por una victoria de Bélgica, y ese único triunfo belga llegó en la semifinal del Mundial de 2018. Francia también ha derrotado a Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2024 y en ambos partidos del cruce de la Nations League de 2021.



