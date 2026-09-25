Feyenoord se enfrenta al Como el miércoles 14 de octubre de 2026 en De Kuip, en Róterdam.

El Feyenoord intentará reaccionar en casa después de perder por 5-1 en su estreno, a domicilio, contra el FC Barcelona. Mientras tanto, el conjunto italiano Como 1907 llega al choque con confianza tras una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en su debut en la Champions League.

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¿Cuándo es el saque inicial del Feyenoord vs Como de la Champions League?

El Feyenoord vs Como comienza en De Kuip, en Róterdam, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 de Kuip

¿Cómo comprar entradas para el Feyenoord vs Como de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de Champions League entre Feyenoord y Como en De Kuip, en Róterdam, el 14 de octubre de 2026, sigue estas opciones:

1. Canales oficiales del club

Tienda oficial de entradas del Feyenoord: La forma más fiable y más barata de comprar entradas es directamente a través de la web oficial de venta de entradas del Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Tendrás que crear una cuenta gratuita de "My Feyenoord" para registrarte y realizar una compra.

Prioridad y ventanas de venta: Las ventas oficiales suelen abrirse unas semanas antes del partido. El acceso prioritario se concede primero a los abonados del Feyenoord y a los miembros oficiales del club, antes de que cualquier entrada restante salga a la venta al público.

2. Plataformas de reventa

Feyenoord Ticket Exchange: Si el partido se agota en los canales oficiales, consulta la plataforma oficial Feyenoord Ticket Exchange, donde los abonados revenden legalmente sus asientos a precio nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Feyenoord vs Como de la Champions League?

El coste de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre Feyenoord y Como en De Kuip varía en función de si las compras a través de canales oficiales o de plataformas secundarias de reventa:

1. Precios oficiales del club (precio nominal)

Asientos estándar: Las entradas oficiales vendidas directamente por el Feyenoord suelen oscilar entre 35 € y 85 € .

Categoría 1 y asientos premium: Los asientos preferentes a lo largo del lateral del campo o en los anillos superiores oscilan entre 85 € y 130 € .

Paquetes VIP y hospitality: Los paquetes premium de hospitality suelen empezar en torno a 250 € a 500 €+ , e incluyen comida, bebidas y acceso a salas.

2. Plataformas secundarias y de reventa

Si las entradas oficiales están agotadas, los aficionados pueden recurrir a plataformas secundarias de entradas como StubHub para asegurarse un asiento para el partido.

Precio de salida: Debido a la alta demanda de los partidos de la Champions League y a la limitada disponibilidad para el público, las entradas más básicas en mercados de reventa verificados parten actualmente de alrededor de 100 € a 175 € .

Asientos medios: Los asientos de nivel intermedio en la grada lateral en sitios de reventa tienen un precio medio de alrededor de 180 € a 300 € .

Feyenoord vs Como, Champions League: todo lo que necesitas saber

Forma de Feyenoord y Como

El Feyenoord ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un contundente triunfo por 7-0 sobre el PEC Zwolle en la Eredivisie, aunque llegó después de una derrota por 5-1 ante el Barcelona en la Champions League. También ganó por 3-1 a domicilio al NEC Nijmegen y por 5-2 en casa del Cambuur durante este tramo.

El Como ha ganado tres y empatado dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en la Champions League, y también logró un triunfo por 4-1 sobre el Genoa en la Serie A y una victoria por 2-1 en casa del Napoli. Los únicos puntos que dejó por el camino en esta racha llegaron con un empate 1-1 ante el Udinese y un 0-0 en un amistoso contra el Liverpool.

Feyenoord vs Como: historial reciente de enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles de enfrentamientos directos entre Feyenoord y Como para este partido.