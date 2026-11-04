El Feyenoord recibe al FC Porto el martes 24 de noviembre de 2026 en De Kuip, en Róterdam.

Sus anteriores enfrentamientos tuvieron lugar durante la fase de grupos de la Europa League 2019-20. En el partido disputado en Róterdam en 2019, el Feyenoord logró una sólida victoria por 2-0 ante el conjunto portugués en De Kuip.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Feyenoord contra el FC Porto, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo comienza el Feyenoord contra el FC Porto de la Champions League?

El Feyenoord contra el FC Porto comienza el martes 24 de noviembre de 2026 en De Kuip, en Róterdam.

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 de Kuip

¿Cómo comprar entradas para el Feyenoord contra el FC Porto de la Champions League?

Estas son las opciones y los canales disponibles para comprar entradas para el partido de Champions League entre el Feyenoord y el FC Porto:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial del Feyenoord, dentro de su cupo para partidos en casa o de las ventas prioritarias para socios. Los aficionados visitantes que busquen localidades en su sector deben consultar la disponibilidad y el cupo de entradas directamente en el portal oficial de venta del FC Porto.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas disponibles por los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Feyenoord contra el FC Porto de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la fase de liga de la Champions League entre el Feyenoord y el FC Porto varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Cupo general y venta para socios: Suelen oscilar aproximadamente entre 45 y 110 € .

Suelen oscilar aproximadamente entre . Sectores visitantes: Por lo general, se ajustan a los límites habituales de la UEFA para las entradas de aficionados visitantes y suelen situarse entre 50 y 70 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar: Parten de unos 120 a 130 € para localidades en la zona alta de los fondos.

Parten de unos para localidades en la zona alta de los fondos. Localidades prémium y en los laterales: Generalmente cuestan entre 200 y más de 360 €, según la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido.

Feyenoord contra FC Porto en la Champions League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Feyenoord y el FC Porto

El Feyenoord llega a este encuentro con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos oficiales. Su única derrota fue un 1-0 ante el Real Betis en la Champions League. Su resultado inmediatamente anterior a ese tropiezo fue una trabajada victoria por 3-4 a domicilio ante el Telstar en la Eredivisie. Antes, ganó al Como por 3-2 en la Champions League y al FC Utrecht por 5-0 en la competición nacional, resultados que subrayan la capacidad goleadora que ha definido su temporada. En esos cinco partidos, el Feyenoord marcó quince goles y encajó siete.

Los últimos cinco partidos del Porto presentan un balance más irregular. Ha ganado tres y perdido dos, ambas derrotas en la Champions League: un 3-2 ante el Real Betis y un 1-0 frente al PSV Eindhoven en su encuentro europeo más reciente. Sus resultados en la competición nacional han sido mejores: una victoria por 2-1 ante el Maritimo y otra por 3-1 frente al Benfica en la Liga Portugal demuestran la calidad de la que dispone Farioli. El Porto marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Feyenoord contra FC Porto: Últimos enfrentamientos directos

El historial de enfrentamientos entre estos clubes es reducido, pero los resultados favorecen al Feyenoord en casa. El duelo más reciente tuvo lugar en la Europa League en octubre de 2019, cuando el Feyenoord venció al Porto por 2-0 en De Kuip. El Porto ganó el partido de vuelta más adelante en esa misma campaña por 3-2 en Portugal. El único otro enfrentamiento registrado entre ambos terminó sin goles en un amistoso de 2007. En esos tres partidos, el balance está muy igualado, aunque los resultados del Feyenoord en casa ante el Porto le dan una ligera ventaja histórica en De Kuip.