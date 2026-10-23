El próximo encuentro promete un interesante duelo europeo, ya que no consta ningún enfrentamiento oficial previo entre ambos clubes en competiciones de la UEFA.

El Liverpool llega en un gran momento de forma en todas las competiciones y ha demostrado una notable capacidad de reacción y regularidad tanto en la Premier League como en Europa.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fenerbahce-Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Fenerbahce-Liverpool de la Champions League?

El Fenerbahce-Liverpool se disputa en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

¿Cómo comprar entradas para el Fenerbahce-Liverpool de la Champions League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el próximo partido de la Champions League de la UEFA entre el Fenerbahçe y el Liverpool en el estadio Şükrü Saracoğlu:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas del Fenerbahçe SK: Como equipo local, el Fenerbahçe gestiona la venta inicial de entradas a través de su portal oficial y del sistema Passolig. Para tener prioridad o acceder a la venta suele ser necesario ser socio del club o disponer de una tarjeta Passolig vinculada al equipo.

Web oficial del Liverpool FC: El Liverpool recibe un cupo de entradas para sus aficionados desplazados. Los abonados y socios que cumplan los requisitos del club pueden solicitarlas o comprarlas a través del portal oficial de entradas del Liverpool.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa : Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fenerbahce-Liverpool de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League de la UEFA entre el Fenerbahçe y el Liverpool varían según se compren a través de los canales oficiales o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar o de la grada superior: Suelen costar entre 40 € y 90 € , aunque en los partidos de gran interés los precios de venta del club suelen acercarse al extremo superior de ese intervalo.

Grada inferior o localidades prémium: Suelen costar entre 90 € y 150 € .

Paquetes de hospitalidad: Suelen partir de unos 150 € a más de 300 € cuando se compran directamente en la venta inicial de los clubes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas estándar o de la grada superior: Los precios parten de unos 210 € a 230 € , impulsados por la gran demanda que genera un importante partido europeo.

Grada inferior o localidades junto a la banda: Las mejores localidades de la grada inferior, como las de la tribuna Spor Toto o los sectores de la grada norte, suelen costar entre 550 € y más de 600 € .

Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Las entradas de hospitalidad prémium suelen partir de más de 5.400 € , según el paquete concreto y la disponibilidad en la plataforma.

Fenerbahce-Liverpool de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Fenerbahce y el Liverpool

El Fenerbahce ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente empató sin goles con el Gaziantep FK en la Super Lig, después de igualar 1-1 con la Roma en la Champions League. El momento más destacado de esa racha fue una contundente victoria por 8-0 ante el Eyupspor, aunque la derrota por 2-1 frente al Besiktas en un partido anterior de ese periodo demuestra que tampoco está a salvo de los tropiezos en la competición nacional. En esos cinco encuentros, el Fenerbahce marcó 12 goles y encajó tres.

El Liverpool llega en un gran momento de forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 a domicilio ante el AFC Bournemouth en la Premier League. Durante ese periodo también venció por 3-1 al Tottenham Hotspur en la Carabao Cup. El Liverpool logró además una victoria por 2-1 frente al Atlético de Madrid en la Champions League, un resultado que puso de manifiesto su capacidad para remontar. Un empate 0-0 con el Fulham fue el único lunar de una racha reciente por lo demás convincente.

Fenerbahce-Liverpool: enfrentamientos recientes

No hay datos disponibles de enfrentamientos entre el Fenerbahce y el Liverpool en los registros proporcionados. Los dos clubes no se han medido en partidos europeos oficiales recientes dentro de esos datos, por lo que su encuentro de Champions League en Estambul representa un nuevo capítulo de su rivalidad continental.