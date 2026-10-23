El Porto afronta este partido con la intención de aprovechar su buen rendimiento en casa y su experiencia europea en el estadio do Dragão. Por su parte, el Napoli querrá poner a prueba la profundidad de su plantilla y su solidez táctica ante un exigente rival portugués a domicilio.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Porto-SSC Napoli, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el FC Porto-SSC Napoli de la Champions League?

El FC Porto-SSC Napoli se disputará en el estadio do Dragão, en Oporto, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

¿Cómo comprar entradas para el FC Porto-SSC Napoli de la Champions League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Champions League entre el FC Porto y el SSC Napoli en el estadio do Dragão, tienes varias opciones:

Venta oficial de los clubes: Puedes consultar los portales oficiales de venta de entradas del FC Porto o del SSC Napoli. Al tratarse de un partido en casa del Porto, las entradas se distribuyen principalmente a través de los canales oficiales del club para socios y público general, mientras que las localidades para la afición visitante suelen gestionarse mediante el sistema de venta del Napoli para aficionados registrados.

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Porto-SSC Napoli de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League entre el FC Porto y el SSC Napoli varían según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas generales estándar: Las entradas compradas directamente en el portal oficial del FC Porto suelen partir de unos 95 a 170 € para localidades estándar, según la grada y la ubicación del sector dentro del estadio do Dragão.

Paquetes de hospitalidad y VIP: Las experiencias VIP y de hospitalidad corporativa oficiales del club tienen precios considerablemente más altos, a partir de 300 a más de 500 € por persona, con asientos preferentes y acceso a salas exclusivas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada superior y localidades detrás de las porterías: Las entradas más económicas parten de unos 85 a 95 € , según la demanda del momento.

Localidades en los laterales: Los asientos de categoría intermedia y los situados en los laterales suelen costar entre 150 y 300 € .

Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Las entradas de hospitalidad de categoría superior pueden superar los 1.900 a 2.000 € para localidades exclusivas con vistas al campo o acceso a salas ejecutivas.

FC Porto-SSC Napoli de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del FC Porto y el SSC Napoli

El Porto ha sumado cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-1 en casa ante el Benfica en la Liga Portugal. En esa misma racha también ganó por 4-1 a domicilio al Casa Pia AC. La única derrota llegó en la Champions League, donde cayó por 2-0 ante el Manchester City. El Porto ha marcado diez goles y encajado cuatro en esos cinco partidos, con un rendimiento especialmente convincente en la competición nacional.

El Napoli ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante la Fiorentina en la Serie A, y su única victoria en esa racha fue por 1-0 frente al Bologna. Las derrotas ante el Arsenal en la Champions League y frente al Inter y el Como en la Serie A han agravado un periodo complicado. El Napoli marcó cinco goles y encajó siete en esos cinco encuentros.

FC Porto-SSC Napoli: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente registrado entre estos clubes fue un amistoso sin goles disputado en el estadio do Dragão el 8 de agosto de 2015. Antes se enfrentaron dos veces en la Europa League 2013-14: el Porto ganó 1-0 en casa y después empataron 2-2 en Nápoles en el partido de vuelta. En los últimos cuatro enfrentamientos registrados, el Porto suma dos victorias, el Napoli ninguna y se han producido dos empates.