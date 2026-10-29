¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoFC Colonia
RheinEnergieSTADION
team-logoBayer Leverkusen
Book FC Koeln vs Bayer Leverkusen Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el FC Colonia contra el Bayer Leverkusen: precios de la Bundesliga, información del partido, venta de última hora y más

SHOPPING
Tickets
FC Colonia
Bayer Leverkusen
Bundesliga

El FC Colonia se enfrenta al Bayer Leverkusen en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas.

El FC Köln recibe al Bayer Leverkusen el domingo 8 de noviembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

En su anterior enfrentamiento de la Bundesliga, disputado en abril de 2026, el Bayer Leverkusen logró una ajustada victoria a domicilio por 2-1 en ese mismo estadio. El Bayer Leverkusen llega a este duelo regional con ventaja en los enfrentamientos directos recientes entre ambos equipos en todas las competiciones.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el FC Köln contra el Bayer Leverkusen, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el FC Köln contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

El FC Köln contra el Bayer Leverkusen se disputa el domingo 8 de noviembre de 2026 en el RheinEnergieSTADION de Colonia.

crest
Bundesliga - Jornada 9
RheinEnergieSTADION

¿Cómo comprar entradas para el FC Köln contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Hay varias opciones para conseguir entradas para el próximo partido de la Bundesliga entre el 1. FC Köln y el Bayer 04 Leverkusen:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en los portales oficiales de venta online del 1. FC Köln, que juega como local en el RheinEnergieSTADION, o del Bayer 04 Leverkusen, para las localidades asignadas a la afición visitante. Las fases de venta para socios y viajeros frecuentes suelen abrirse antes de la venta general.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el FC Köln contra el Bayer Leverkusen de la Bundesliga?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Bundesliga entre el 1. FC Köln y el Bayer 04 Leverkusen, desglosados por canal de compra:

1. Canales oficiales de los clubes

  • Entradas de pie en la grada (Südkurve): de 15 a 20 €
  • Categoría 2 (asientos en la zona intermedia o en las esquinas): de 35 a 55 €
  • Categoría 1 (asientos en los laterales o en la tribuna principal): de 50 a 75 €
  • Asientos de negocios y VIP con servicios de hospitalidad: de 100 a 140 € o más

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Grada superior o asientos estándar: de 95 a 130 €
  • Asientos preferentes en los laterales o de categoría 1: de 140 a 250 €
  • Paquetes VIP y de hospitalidad prémium: de 300 a 550 € o más

FC Köln contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga: Todo lo que debes saber

Estado de forma del FC Köln y el Bayer Leverkusen

El FC Köln ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un amistoso que terminó 2-2 ante el Viktoria Köln 1904, después de perder 2-1 contra el Hamburger SV en la Bundesliga. El Köln también empató 1-1 con el Werder Bremen y sufrió una abultada derrota liguera por 4-1 ante el VfB Stuttgart en esta racha. Su única victoria fue un 3-2 frente al Hoffenheim. En estos cinco partidos, el Köln marcó nueve goles y encajó diez.

El Bayer Leverkusen ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, y también venció por 2-0 al NK Celje en la Europa League. Su triunfo liguero por 4-0 frente al Union Berlin fue el resultado más contundente de esta racha, aunque sufrió una derrota por 3-2 ante el Elversberg en la jornada inaugural. El Leverkusen marcó diez goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

KOE

KOE - Formulario

FCK
D2-2
BMG
W2-1
SGE
L1-0
S04
D0-0
FCU
W5-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
B04

B04 - Formulario

LCH
W0-4
SCF
W2-1
OFI
W0-2
TSG
L3-0
FCN
W5-2
Gol marcado (encajado)
13/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

FC Köln contra Bayer Leverkusen: Enfrentamientos directos recientes

El Bayer Leverkusen ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos equipos. El último duelo en el RheinEnergieSTADION terminó con una victoria del Leverkusen por 1-2 en la Bundesliga en abril de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos en todas las competiciones, el Leverkusen ha ganado cuatro veces, mientras que el Köln aún no ha logrado ninguna victoria en esa serie. El balance del Leverkusen incluye un triunfo por 2-0 en la Bundesliga, una victoria por 3-2 en la Copa de Alemania y un 3-0 que se remonta a octubre de 2023, lo que le convierte en claro favorito según los resultados recientes.

Cara a cara

FC ColoniaEmpateBayer Leverkusen
0
0
5
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
F
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
DFB-Pokal
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
2
F
Bundesliga
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
F
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FC Colonia badge
FC Colonia
KOE
0
F
1Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google