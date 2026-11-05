El Everton recibe al Liverpool el domingo 29 de noviembre de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

En su último enfrentamiento de la Premier League, disputado en abril de 2026, el Liverpool se impuso por un ajustado 2-1 a domicilio al Everton. Aquel encuentro histórico fue el primer derbi oficial de Merseyside disputado en el nuevo estadio del Everton, el Hill Dickinson Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Everton-Liverpool de la Premier League?

El Everton-Liverpool se juega el domingo 29 de noviembre en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Premier League - Jornada 12 29 nov 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo Everton-Liverpool de la Premier League en el Hill Dickinson Stadium, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Consulta directamente el portal oficial de entradas del Everton. Los socios del club, los abonados y quienes adquieran paquetes oficiales de hospitalidad suelen tener prioridad en la venta de entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Estos son los precios estimados y las opciones para las entradas del Everton-Liverpool de la Premier League:

1. Canales oficiales del club

Entradas de adulto para la afición local: Su precio oficial oscila entre 55 y 75 £ , según la zona del Hill Dickinson Stadium.

Su precio oficial oscila entre , según la zona del Hill Dickinson Stadium. Entradas para la afición visitante: Tienen un precio máximo de 30 £ para los aficionados visitantes, conforme al límite habitual de la Premier League.

Tienen un precio máximo de para los aficionados visitantes, conforme al límite habitual de la Premier League. Paquetes oficiales de hospitalidad: Por lo general, cuestan a partir de unos 402 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa estándar: Suelen costar a partir de unos 170 £ para los asientos de la grada superior, aunque los precios medios pueden ser mucho más altos en función de la demanda.

Everton-Liverpool de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Everton y el Liverpool

El Everton llega al derbi en un mal momento en la liga, tras ganar solo dos de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Arsenal y también cayó por 0-2 frente al Chelsea, por lo que solo suma una victoria, un ajustado 1-0 contra el Ipswich, en sus últimos cuatro partidos de la Premier League. El empate 2-2 con el Hull City es el único punto que ha conseguido durante un complicado mes de octubre.

La situación del Liverpool es muy distinta. El equipo ha ganado sus últimos cuatro partidos consecutivos, con 15 goles a favor y cuatro en contra durante esa racha. Su resultado más reciente en la liga fue la victoria por 2-0 ante el Brighton. También ganó 2-1 a domicilio al Brentford y se impuso por 4-3 al Villarreal en la Champions League. El único tropiezo en esa serie de cinco partidos fue una derrota por 3-0 ante el Manchester City en la Premier League a principios de octubre.

Everton-Liverpool: Resultados de los últimos enfrentamientos directos

El derbi de Merseyside más reciente se disputó en abril de 2026, cuando el Liverpool ganó 2-1 en el Hill Dickinson Stadium. Fue el primer partido oficial disputado en el nuevo estadio del Everton. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, el Liverpool ha ganado tres veces, ha habido un empate y el Everton ha logrado una victoria. Entre los dos equipos han marcado 11 goles en esos cinco partidos: siete el Liverpool y cuatro el Everton.