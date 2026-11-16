Cuando se habla de las grandes rivalidades del fútbol inglés, el derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton siempre ocupa un lugar destacado. Lleva generaciones apasionando a los aficionados y seguirá haciéndolo durante muchos años.

El próximo duelo entre Everton y Liverpool se disputará en el Hill Dickinson Stadium el domingo 29 de noviembre, y ya puedes reservar entradas.

Con jugadores como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall y James Tarkowski llamados a saltar al campo, el próximo enfrentamiento entre los dos grandes clubes de Merseyside promete ser otra cita que nadie querrá perderse.

Pero ¿cómo puedes vivir en persona toda la emoción del derbi? GOAL repasa todas las opciones para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo es el próximo derbi de Merseyside?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ciudad) Domingo 29 de noviembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Entradas Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 o 31 de enero Premier League: Liverpool-Everton (hora por confirmar) Entradas Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League

Las entradas oficiales para el Everton-Liverpool de la Premier League del 29 de noviembre pueden comprarse directamente a través de los canales oficiales de los clubes o de un socio de viajes autorizado. Como era de esperar, prácticamente no hay venta al público general para un derbi de Merseyside con tanta demanda.

Aficionados locales (cupo del Everton) : Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Everton. Para optar a ellas, es necesario tener una afiliación oficial al club en vigor.

: Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Everton. Para optar a ellas, es necesario tener una afiliación oficial al club en vigor. Aficionados visitantes (cupo del Liverpool): Las entradas oficiales para la afición visitante se venden exclusivamente a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC a los aficionados que cumplan los requisitos específicos de asistencia a partidos fuera de casa.

Vía de compra / afición Inicio de la venta Método de distribución de entradas Sorteo para la afición local del Everton (miembros Forever Blue+) Lunes 2 de noviembre Los miembros participan en un sorteo cuyo plazo de inscripción termina el viernes 6 de noviembre Venta para miembros generales del Everton (Forever Blue) Tras finalizar el sorteo Las entradas devueltas o restantes se ponen a la venta para los miembros generales de Forever Blue por orden de llegada. Cupo visitante del Liverpool (aficionados que cumplen los requisitos) Lunes 9 de noviembre Los aficionados que cumplan los requisitos podrán comprar por internet mediante un enlace único entre las 13:00 y las 17:00

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Everton-Liverpool, el derbi de Merseyside, en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Las entradas oficiales para el derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool en el Hill Dickinson Stadium corresponden a la categoría A del Everton.

Los precios oficiales de las entradas de acceso general para aficionados locales oscilan entre 55 y 75 £ para adultos, mientras que las entradas para la afición visitante tienen el precio máximo estándar de la Premier League: 30 £.

Este es el desglose de los precios oficiales por categoría para un partido de la Premier League de categoría A en el estadio del Everton:

Zona y grada Precio para adultos Precios reducidos Gradas Este y Oeste (laterales del campo) 75 £ Entre 52 y 56 £ Grada Sur (fondo local más animado / nivel superior) 71 £ 52 £ Grada Norte (fondo local detrás de la portería) 67 £ 50 £ Grada familiar Entre 55 y 63 £ 19 £

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Hill Dickinson Stadium

El Hill Dickinson Stadium es la moderna sede del Everton Football Club, con capacidad para 52.769 espectadores. Está situado junto al río, en Bramley-Moore Dock, a orillas del Mersey, en Liverpool.

Inaugurado oficialmente en 2025, puso fin a los 133 años de vinculación del Everton con Goodison Park y es uno de los recintos deportivos más avanzados tecnológicamente y más llamativos desde el punto de vista arquitectónico del Reino Unido.

Durante más de dos décadas, el Everton buscó activamente un sustituto moderno para Goodison Park, un estadio sin espacio para expandirse. Tras frustrarse los proyectos de King’s Dock y Kirkby, el club consiguió en 2017 los terrenos de Bramley-Moore Dock, que estaban parcialmente abandonados. Las obras comenzaron en agosto de 2021 y terminaron en diciembre de 2024.

Momentos memorables en el Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1-2 Wigan sub-18 (febrero de 2025) : El primer partido de prueba del estadio se disputó ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol del Everton en el recinto.

: El primer partido de prueba del estadio se disputó ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol del Everton en el recinto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish.

: El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish. Super League Magic Weekend (julio de 2026): Un gran festival de rugby a 13 de dos días que reunió a la cifra récord de 82.925 aficionados durante el fin de semana.

Sede de la Eurocopa 2028: El estadio ya ha sido elegido como una de las principales sedes de la próxima Eurocopa 2028 de la UEFA y está previsto que acoja cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

Everton-Liverpool: todo lo que necesitas saber sobre el derbi de Merseyside

Everton-Liverpool: resultados recientes de los enfrentamientos directos en el derbi de Merseyside

El derbi de Merseyside es uno de los partidos con más historia, pasión y rivalidad del fútbol mundial. Disputado entre Liverpool y Everton, ostenta el récord del derbi de la máxima categoría inglesa celebrado de forma ininterrumpida durante más tiempo: se ha jugado todas las temporadas desde la 1962-63.

Tras sus enfrentamientos más recientes, el Liverpool lleva ventaja en el balance histórico. De los 248 partidos disputados entre ambos equipos, el Liverpool ha ganado 102, el Everton ha ganado 68 y 78 han terminado en empate.

El duelo más reciente entre los rivales de la ciudad tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Liverpool derrotó al Everton por 2-1 en el primer derbi de Merseyside disputado en el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton.