Cómo conseguir entradas para el Everton-Liverpool: información sobre el derbi de Merseyside, precios de las entradas en noviembre y dónde comprarlas

Cuando se habla de las grandes rivalidades del fútbol inglés, el derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton siempre ocupa un lugar destacado. Ha apasionado a generaciones de aficionados y seguirá haciéndolo durante muchos años.

El próximo duelo entre Everton y Liverpool, que promete emociones, se disputará en el Hill Dickinson Stadium el domingo 29 de noviembre, y ya puedes reservar tus entradas.

Con figuras como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall y James Tarkowski listas para saltar al terreno de juego, el nuevo enfrentamiento entre los dos gigantes de Merseyside promete ser otra cita imprescindible.

Pero ¿cómo puedes vivir en persona toda la emoción del derbi? GOAL repasa todas las opciones disponibles para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi de Merseyside?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo 29 de noviembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Entradas Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 o 31 de enero Premier League: Liverpool-Everton (hora por confirmar) Entradas Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League

Las entradas oficiales para el Everton-Liverpool de la Premier League del 29 de noviembre pueden comprarse directamente a través de los canales oficiales de los clubes o de una agencia de viajes autorizada. Como era de esperar, prácticamente no hay venta al público general para un derbi de Merseyside con tanta demanda.

Aficionados locales (cupo del Everton) : Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Everton. Para poder optar a ellas, es necesario tener una membresía oficial del club en vigor.

Aficionados visitantes (cupo del Liverpool) : Las entradas oficiales para la afición visitante se venden exclusivamente a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC a los aficionados que cumplen los criterios específicos de asistencia a partidos fuera de casa.

Vía de compra / grupo de aficionados Inicio de la venta Método de distribución de entradas Sorteo de entradas locales del Everton (miembros Forever Blue+) Lunes 2 de noviembre Los miembros participan en un sorteo cuyo plazo se cierra el viernes 6 de noviembre Venta general a miembros del Everton (Forever Blue) Tras finalizar el sorteo Las entradas devueltas o restantes se ponen a la venta para los miembros Forever Blue por orden de llegada. Cupo visitante del Liverpool (aficionados que cumplen los requisitos) Lunes 9 de noviembre Los aficionados que cumplen los requisitos pueden comprar por internet mediante un enlace único entre las 13:00 y las 17:00

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Everton-Liverpool, el derbi de Merseyside, en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan asientos por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Las entradas oficiales para el derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool en el Hill Dickinson Stadium pertenecen a la categoría A del Everton.

Los precios oficiales de las entradas generales para los aficionados locales oscilan entre 55 y 75 £ para adultos, mientras que las entradas para los visitantes tienen un precio máximo de 30 £, conforme a la tarifa estándar de la Premier League.

A continuación se detallan los precios oficiales de las entradas para un partido de categoría A de la Premier League en el estadio del Everton:

Zona y grada Precio para adultos Precios reducidos Gradas este y oeste (laterales) 75 £ 52-56 £ Grada sur (fondo local más animado / nivel superior) 71 £ 52 £ Grada norte (fondo local detrás de la portería) 67 £ 50 £ Grada familiar 55-63 £ 19 £

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Hill Dickinson Stadium

El Hill Dickinson Stadium es la moderna sede del Everton Football Club, con capacidad para 52.769 espectadores y situada junto al agua en Bramley-Moore Dock, a orillas del río Mersey en Liverpool.

Inaugurado oficialmente en 2025, puso fin a los 133 años de vinculación del Everton con Goodison Park y es uno de los recintos tecnológicamente más avanzados y arquitectónicamente más llamativos del deporte británico.

Durante más de dos décadas, el Everton buscó activamente un sustituto moderno para Goodison Park, encajonado entre otras construcciones. Tras el fracaso de los proyectos en King’s Dock y Kirkby, el club consiguió en 2017 los terrenos parcialmente abandonados de Bramley-Moore Dock. La construcción comenzó en agosto de 2021 y terminó en diciembre de 2024.

Momentos memorables en el Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1-2 Wigan sub-18 (febrero de 2025) : El primer evento de prueba del estadio, ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol de la historia del Everton en el recinto.

Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish.

Magic Weekend de la Super League (julio de 2026) : Un gran festival de rugby a 13 de dos días que reunió a una cifra récord de 82.925 aficionados durante el fin de semana.

Sede de la Eurocopa 2028: El recinto ya ha sido elegido como uno de los principales estadios anfitriones de la próxima Eurocopa 2028 de la UEFA y tiene previsto acoger cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

Everton-Liverpool: Todo lo que debes saber sobre el derbi de Merseyside

Everton-Liverpool: Resultados de los últimos derbis de Merseyside

El derbi de Merseyside es uno de los partidos con más historia, pasión y rivalidad del fútbol mundial. Enfrenta al Liverpool y al Everton y ostenta el récord del derbi de la máxima categoría inglesa disputado de forma ininterrumpida durante más tiempo: se ha jugado todas las temporadas desde la 1962-63.

Tras sus enfrentamientos más recientes, el Liverpool lleva ventaja en el balance histórico. De los 248 partidos disputados entre ambos equipos, el Liverpool ha ganado 102, el Everton 68 y 78 han terminado en empate.

El enfrentamiento más reciente entre los rivales de la ciudad tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Liverpool derrotó al Everton por 2-1 en el primer derbi de Merseyside disputado en el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton.



