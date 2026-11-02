El Everton recibe al Coventry City el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

En su último enfrentamiento en la Premier League, en enero de 2001, el Coventry City ganó 1-3 a domicilio en el antiguo estadio del Everton. Más recientemente, ambos equipos se enfrentaron en un amistoso de pretemporada en julio de 2024, en el que el Coventry se impuso por 3-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton contra el Coventry City, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Everton contra el Coventry City de la Premier League?

El Everton contra el Coventry City se disputa en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool el viernes 6 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 6 nov 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Everton contra el Coventry City de la Premier League?

Quienes quieran comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Everton y el Coventry City tienen varias opciones, según la disponibilidad y los canales oficiales de los clubes:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La forma más segura y económica es comprarlas directamente a través de los portales oficiales de venta de entradas del Everton F.C. o del Coventry City Football Club. Las entradas salen a la venta por fases: primero para los socios y los abonados, antes de que se abran los periodos de venta general o para socios.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton contra el Coventry City de la Premier League?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Everton y el Coventry City varían según el canal de venta, la categoría del asiento y la demanda:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Los precios de las entradas en los portales oficiales de los clubes suelen partir de unas 30 a 70 £ para los asientos de entrada general estándar, según la categoría y la ubicación dentro del estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Los anuncios para este partido parten de unas 70 a 100 £, mientras que los precios medios de reventa se sitúan más cerca de las 193 £, según la ubicación del asiento y la disponibilidad.

Everton contra Coventry City en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Everton y el Coventry City

El Everton llega a este partido con dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, en los que ha marcado tres goles y ha encajado uno. Su partido más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Ipswich Town en la Premier League. En esa racha también ganó 1-0 al Wolverhampton Wanderers en la Carabao Cup. Los tres empates, entre ellos un 0-0 contra el Tottenham Hotspur y un 2-2 frente al Manchester United, reflejan que es un equipo difícil de batir, aunque no siempre encuentra la manera de ganar.

El Coventry atraviesa dificultades: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y ha perdido cuatro. Su única victoria llegó en la Premier League, con un 0-1 a domicilio ante el Nottingham Forest, pero a ese resultado se suman una goleada en contra por 5-0 ante el Brighton, una derrota por 3-1 frente al Aston Villa en la Carabao Cup y derrotas contra el Manchester City y el Hull City. El equipo de Lampard solo ha marcado tres goles en esos cinco partidos y ha encajado diez.

Everton contra Coventry City: Enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue un amistoso de pretemporada en julio de 2024, cuando el Coventry City ganó 3-0 al Everton. Antes de eso, su último partido oficial había sido en la Premier League en enero de 2001, cuando el Coventry ganó 1-3 a domicilio ante el Everton. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Coventry ha ganado tres y el Everton uno, mientras que un partido terminó en empate.